День номер ноль. Чем угощают и хвастаются на Петербургском экономическом форуме

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В нулевой день ПМЭФ участники даже не пытались делать серьезное лицо — все сессии завтра. «Фонтанка» посмотрела, чем развлекают гостей.



С самого утра 5 июня приезжающим в «Экспофорум» пришлось постоять в очередях — сначала в традиционной пробке на КПП, а потом и у входа. От остановок общественного транспорта практически бежали, чтобы сэкономить хоть сколько-то времени. Полицейские вежливо просили не ходить по газонам. Практически не работал интернет, поэтому коротать время в ожидании на вход многие гости форума предпочитали за разговорами.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»

Поговорил бы кто со мной

Народу внутри, соответственно, хватало. Медицинские маски так и лежат на входе в некоторые помещения, как повелось в 2021-м, но их никто не носит. Санитайзеры разбирают впрок.



Традиционно у гостей и участников форума широкий выбор, где поесть — и бесплатно, в формате угощений, и за деньги.

Два больших ресторана, как обычно, организовали Краснодарский край и Башкирия. Поесть в них можно, если только внести депозит. Вне зависимости от количества человек, в «Кубани» это 30 тысяч за столик на четыре места, а в ресторане «Башкортостан» — по 15 тысяч за каждое место, столик можно забронировать только целиком. Без предварительной брони может не получиться пообедать даже на таких условиях, бывает нехватка мест — рассказывают сотрудники.



В «Кубани» лаконичный выбор из холодных закусок, салатов, супов, горячих блюд и сэндвичей от 700 до 9000 рублей. Вино — от 4000 до 14 000. Цены немного подросли за год. Например, за томленное на медленном огне ребро фермерского бычка теперь просят 2500 рублей вместо 2300, за ножку ягненка — 3000 вместо 2800, зато стабильность отразилась в миске большого зеленого салата — он, как и в прошлом году, стоит 1100 рублей. Ресторан «Башкортостан» значительно обновил дизайн и предлагает обширное меню на несколько страниц. Это завтраки от 750 рублей, закуски от 900 рублей, горячее от 1250. В целом инфляция здесь приемлемая — как и в главном ресторане форума.



Самые яркие стенды «Фонтанка» показывала еще накануне, вместе с петербургским,

так что основные персонажи уже были знакомы. Подмосковный робот-сантехник Женя с утра еще только просыпался — настраивался на рабочий день, поэтому находился в проморежиме. Но все равно привлекал повышенное внимание взглядом, мимикой и песнями. «Я жестяной, я жестяной, поговорил бы кто со мной», — призывал он. Участники вокруг обсуждали взгляд робота, а одна дама позволила себе обидное: назвать Женю «неадекватом».



Другой робот — четвероногий — от «Сбера», как обычно, вместе с сотрудниками банка прогуливался по пассажу и был вполне бодр. Этот вариант рассматривается как курьер для небольших грузов, но пока что выслушивал от участников предложения получить косточку и команды «ко мне».



Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Если продолжать про технологии, то Белгородская область встретила вкусно уже с утра: помимо традиционных клубники и черешни, она подвезла и инновации — биореактор для производства сладкого белка. Происходит процесс так: внутрь помещают микроорганизмы (дрожжи), создают для них благоприятные условия, кормят питательными компонентами — вот и синтезируется белок.



Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

В пресс-центре новичок форума Avito зашел с козырей и сделал звуконепроницаемые кабинки с держателем для смартфона и всей инфраструктурой для работы. Журналисты оценили.



Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»





В течение всего дня не терял популярность стенд «Газпром нефти» с большим мультимедийным экраном и проектом «Открывая тундру». Песец, полярная сова и северный олень сменяли друг друга в 3D-формате.



Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Абрикосы и гостиница «Украина»

Сразу же снискал популярность Молдавский двор. Рецепт был прост: красивые девушки и молодой человек в национальных костюмах на входе, задорная местная музыка, вино, сыр, молдавские абрикосы, лепешки собственного производства и гостеприимные хозяева, которые предупреждают: не уходите, сейчас будут бокалы. Веселье там не затихало весь день.



Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

На каждом из стендов «новых территорий» работают их жители из числа сотрудников правительства или подведомственных учреждений. На стенде Севастополя впервые можно «полетать» над разными районами этого города и морской бухтой Балаклава в VR-очках. На улицах виртуального виднеется еще советская гостиница «Украина».

«Гостиница «Украина» — одна из лучших в городе. Мы ничего не отвергаем, поэтому название остается прежним, конечно же», — рассказывает девушка, работающая на стенде.



Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На стенде ДНР дарят браслетики «Донбасс — сердце России», и жительница региона рассказывает происхождение этой фразы, окутанное легендами.



«В 1920-х годах были распространены плакаты, где Донбасс изображён в форме сердца. От него кровеносные сосуды питали всю Россию. Это было связано с мощным промышленным потенциалом, который сохраняется и сейчас», — поведала девушка «Фонтанке».



Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На интерактивном дисплее можно увидеть карту ДНР с действующими предприятиями и месторождениями полезных ископаемых, прочитать о преимуществах свободной экономической зоны в регионе. В ДНР предусмотрены форматы инвестирования от трёх миллионов рублей. Для инвесторов действует система передачи госимущества в аренду без торгов — за это отвечает «Корпорация развитие Донбасса». Именно ее сотрудники и приехали на ПМЭФ — искать новых партнеров.



На стенде ЛНР предлагают лучше узнать регион: познакомиться с названиями его населенных пунктов и роликами о них. Здесь же представлена продукция Луганского мясокомбината, кондитерские изделия ЛНР, мороженое, выпечка, радиаторы отопления и горноспасательное оборудование. Можно попробовать даже кофе, смолотый и обжаренный в ЛНР.



Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Поделиться Поделиться





О своём единстве с Россией решила напомнить и Республика Северная Осетия. «250 лет со дня присоединения Осетии к России» — гласит цифровая вывеска над стендом. Консультант поясняет, что это главная тема республики на ПМЭФ в этом году.



Виртуальный стенд демонстрирует видео с танцами в национальных костюмах, скачки на лошадях, молодежь на мотоциклах, на автодроме — и российский флаг. «Главное — живое общение между регионами. Наш глава словно ниндзя — с каждым за пять минут успевает пообщаться, узнать, как в каком регионе дела», — похвастался молодой человек, работающий на стенде.

Из этой искры На ПМЭФ представили несколько новых — или почти новых — автомобилей. Гвоздем программы стала Lada Iskra, но была там и «электро-Нива», и китайские модели, и броневик из Арзамаса.



Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Поделиться Поделиться





Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Поделиться Поделиться





Особое внимание привлек и стенд «Нацпроектстроя» (в Петербурге именно эта корпорация строит Большой Смоленский мост и фактически новую станцию «Фрунзенская»). Он разделен на несколько зон, и, пожалуй, главная — это 4D-кинотеатр с текущими проектами компании. В атмосферу железнодорожных и других масштабных объектов с интересом погружались и гости из разных стран, и даже российские священнослужители. Например, в 4D-кинотеатре был замечен с задумчивым видом архиерей РПЦ, митрополит Тверской Амвросий. Он рассказал «Фонтанке», что приехал на ПМЭФ впервые.



Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»

На площадках ВЭБ.РФ можно было встретить барменов и музыканта, которые мало того, что смешивали коктейли и играли на гитаре, но и демонстрировали возможности протезов от резидентов «Сколково» — производителей «Моторика» и StepLife.

Бармен-любитель Екатерина Чалышева — пользовательница протеза бедра с пневматическим коленным модулем. В повседневности она отвечает за реабилитацию пациентов с утраченными конечностями и тестирование разработок StepLife перед их серийным запуском. «Я попала в ДТП во время езды на мотоцикле в 2013 году. Спустя два года неуспешного лечения, в 2015 году, у меня не стало ноги», — рассказала Чалышева «Фонтанке».



Вместе с ней на площадке работает бармен Андрей Максаков с протезом руки от «Моторики». Его пригласили поучаствовать в форуме как пользователя разработки компании. В повседневности он работает FullStack-разработчиком в крупной финансовой организации.

Амбассадор компании «Моторика» Макс Емец играл для гостей форума на гитаре с бионическим протезом руки. В повседневности он координирует сообщество людей с киберпротезами и тестирует разработки компании.

«Когда мне было 17 лет, я учился на учителя химии. И как многие на курсе пацаны, я увлекался пиротехникой. Доувлекался, у меня ступка фарфоровая в руках разорвалась. Долгое время я не пользовался никакими протезами. Когда устроился в «Моторику», захотел иметь протез. Играл на гитаре я еще тогда, когда у меня были на месте обе руки», — рассказал Емец «Фонтанке».



Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Стенд Минобрнауки в начале первого дня привлекал внимание перевернутыми флагами России: наверху красный цвет вместо белого. Со временем кто-то подсказал привести их в правильное положение. Означают ли что-то математические формулы, использованные в дизайне, никто из консультантов не смог подсказать.



Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Одна из фишек стенда — предпилотный образец прибора для дистанционного осмотра машинистов поездов. Его рабочее название — «Экспресс Р». Разработчики уверены, что он может быть актуален и для нефтяной, горнодобывающей промышленности, а также для всех сфер, где риски несет не только сам рабочий, но и много людей вокруг него.

Прибор проверяет уровень алкоголя и сатурации крови, давление, температуру. Процесс дистанционно контролирует медик, который может задавать дополнительные вопросы и оценивать спорные результаты. В результате человек получает талончик со своими данными. Устройство разработала компания «Цифровые технологии железных дорог», пока оно не прошло сертификацию.



Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Серьезную заявку сделали представители компании «Кристиан» — они вывесили на общее обозрение генеалогическое древо президента Владимира Путина. Сюрпризов схема не таила и вела в Тверскую область, но внимание на себя обращала. Конкурировать в плане статусности пыталась галерея StarGift. MSK1 писала о ней ранее, а теперь компания привезла на форум некоторые из своих экспонатов — вроде письма Сергея Королева за 75 млн рублей. Самое дешевое здесь — это перчатки Майка Тайсона, за не нокаутирующие 175 тысяч. Такая разница не только из-за масштаба личности, но и из-за того, что знаменитый боксер поныне здравствует, а стало быть, имеет возможность и подписывать.



Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru Поделиться Поделиться







5 июня — нулевой день форума. В четверг, 6 июня, состоится бóльшая часть деловых мероприятий и открытых дискуссий, а также подписаний. Центральным событием 7 июня и всего форума должно стать пленарное заседание с участием президента России.