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    На ПМЭФ показали родословную Путина. Она уводит в Тверскую область

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    17 комментариев

    На ПМЭФ 5 июня продемонстрировали родословное древо Владимира Путина. Рассмотреть там что-либо непросто, обратил внимание корреспондент «Фонтанки».

    Схема родственных связей президента стала фишкой стенда дома семейных традиций «Кристиан». Это московская компания, которая занимается генеалогическими исследованиями на заказ. Она обычно показывала на ПМЭФ примеры своих исследований и дизайнерских решений для них. Однако родословную Путина решила показать впервые.

    Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru
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    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
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    По словам представителей дома «Кристиан», исследование им заказал троюродный брат президента. На схеме представлена родословная только по мужской линии. Специалисты рассказывают, что род Путиных уходит корнями к крестьянским семьям, жившим в Твери.

    Екатерина Рябчук / MSK1.ru

    Схему с фамильным древом президента расположили на уровне выше человеческого роста, при этом на ней мелкий шрифт, поэтому разглядеть со стороны хоть одно имя, помимо основного, достаточно сложно.

    В биографии президента, опубликованной на сайте Кремля, говорилось что в Тверской области жила бабушка Владимира Путина, там же родился его отец, а в деревне Заречье — мать. На Непеинском кладбище в Тверской области похоронены родственники президента. В прошлом году, во время поездки главы государства по региону, его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил: «Путин принял решение посетить свои родные места, откуда идет его род».

    Фото: Екатерина Рябчук / MSK1.ru
    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»

    Петербургский международный экономический форум проходит в 27-й раз. Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Форум продлится четыре дня, с 5 по 8 июня. В его рамках проведут 150 сессий, на которых планируют обсудить место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу. Ожидается, что в этом году в форуме, помимо президента России, примут участие президенты Зимбабве и Боливии, а также министр иностранных дел Венгрии. Среди гостей — делегации из Омана и Афганистана.

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    Комментарии 17

    28239172405 Июн 2024 в 14:24
    Родословная Дома Путиных? "Со спины - ну чистый шах, только сдвинь корону набок, чтоб не висла на ушах!" (с)
    +4−0
    Карабас Барабас05 Июн 2024 в 14:23
    Мелкий шрифт видимо что бы никто прочитать не мог, боятся что проклянут.
    +4−0
    AndrewBarsik05 Июн 2024 в 14:22
    Пора бы ему уже к истокам припасть.
    +3−0
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