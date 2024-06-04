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    ПМЭФ 2024

    В главном ресторане ПМЭФ выросли цены и появился вегетарианский сет

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    Не только стенды, но и рестораны Петербургского экономического форума приоткрылись для журналистов вечером 4 июня, накануне стартового дня. Цены в главном ресторане выросли на 8,9%.

    Сейчас участникам и гостям форума предложен выбор из четырех сетов за 4 900 рублей, среди которых есть вегетарианский. Среди блюд — руккола с телятиной под соусом из тунца, уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, каре ягненка, салат с моцареллой и стейк из баклажана с артишоками.

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    В прошлом году можно было выбрать из трех сетов за 4 500 рублей (среди них не было вегетарианского) или собрать обед самому из салатов, горячих блюд и супов (от 750 до 2 900 рублей).

    С 2022 по 2023 год цены в главном ресторане ПМЭФ не менялись — обратили внимание корреспонденты «Фонтанки».

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    Петербургский международный экономический форум проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

    Форум продлится четыре дня, с 5 по 8 июня. В его рамках проведут 150 сессий, на которых планируют обсудить место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу.

    Ожидается, что в этом году в форуме, помимо президента России, примут участие президенты Зимбабве и Боливии, а также министр иностранных дел Венгрии. Среди гостей — делегации из Омана и Афганистана.

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