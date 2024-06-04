Китайский дрон, огромная пчела и колбаса из ЛНР. Чем будут удивлять участников ПМЭФ-2024: фото

Завтра, 5 июня, стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). В прошлом году в нем приняли участие более 17 000 участников из 130 стран мира, в этом году он должен быть не менее масштабным.
Наши корреспонденты побывали в «Экспофоруме» заранее. Показываем, чем завтра будут удивлять гостей форума.
Московский стенд почти готов к завтрашнему открытию форума.
Столичные власти не постеснялись и выставили достижения, которыми гордятся.
А еще тут есть макет поезда «Уральских локомотивов», который будет гонять по Высокоскоростной магистрали между двумя столицами.
На стенде Санкт-Петербурга красуется судно с надписью «Росатомфлот».
А на входе посетителей форума встретит китайский дрон.
Между стендами Москвы и Санкт-Петербурга — большая пчела от Башкортостана.
А между Татарстаном и Калужской областью идут последние приготовления стенда Московской области. С подмосковным трансформером, который еще монтируют.
Кажется, робот Женя от подмосковного «Добродела» здесь будет пользоваться спросом.
Артем Устюжанин / MSK1.RU
На стенде ЛНР посетителей форума решили удивлять колбасой.
Что покажет Самарская область? Ну, конечно, свои старания в области автопрома.
А «Аэрофлот» запускает в небо самолет МС-21.
Внезапно! У «Альфа банка» — красный дракон...
А у Кировской области — каравайная женщина.
Опять претендует на звание самого красивого стенда «Газпромнефть» — тут тундра, пушистый песец и другие обитатели дикой природы Заполярья.
А у «Уралхима» — конечно, цветы.