Китайский дрон, огромная пчела и колбаса из ЛНР. Чем будут удивлять участников ПМЭФ-2024: фото

ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Завтра, 5 июня, стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). В прошлом году в нем приняли участие более 17 000 участников из 130 стран мира, в этом году он должен быть не менее масштабным.



Наши корреспонденты побывали в «Экспофоруме» заранее. Показываем, чем завтра будут удивлять гостей форума.



Московский стенд почти готов к завтрашнему открытию форума.

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Столичные власти не постеснялись и выставили достижения, которыми гордятся.

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





А еще тут есть макет поезда «Уральских локомотивов», который будет гонять по Высокоскоростной магистрали между двумя столицами.



Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





На стенде Санкт-Петербурга красуется судно с надписью «Росатомфлот».

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





А на входе посетителей форума встретит китайский дрон.

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Между стендами Москвы и Санкт-Петербурга — большая пчела от Башкортостана.



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А между Татарстаном и Калужской областью идут последние приготовления стенда Московской области. С подмосковным трансформером, который еще монтируют.

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Кажется, робот Женя от подмосковного «Добродела» здесь будет пользоваться спросом.

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На стенде ЛНР посетителей форума решили удивлять колбасой.

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Что покажет Самарская область? Ну, конечно, свои старания в области автопрома.

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





А «Аэрофлот» запускает в небо самолет МС-21.

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Внезапно! У «Альфа банка» — красный дракон...

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





А у Кировской области — каравайная женщина.

Екатерина Рябчук / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Опять претендует на звание самого красивого стенда «Газпромнефть» — тут тундра, пушистый песец и другие обитатели дикой природы Заполярья.



Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





А у «Уралхима» — конечно, цветы.

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться



