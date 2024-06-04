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    ПМЭФ 2024

    Китайский дрон, огромная пчела и колбаса из ЛНР. Чем будут удивлять участников ПМЭФ-2024: фото

    Корреспонденты MSK1.RU побывали в «Экспофоруме» и показали, что там происходит

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    ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года
    ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 годаФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Завтра, 5 июня, стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). В прошлом году в нем приняли участие более 17 000 участников из 130 стран мира, в этом году он должен быть не менее масштабным.

    Наши корреспонденты побывали в «Экспофоруме» заранее. Показываем, чем завтра будут удивлять гостей форума.

    Московский стенд почти готов к завтрашнему открытию форума.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Столичные власти не постеснялись и выставили достижения, которыми гордятся.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    А еще тут есть макет поезда «Уральских локомотивов», который будет гонять по Высокоскоростной магистрали между двумя столицами.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    На стенде Санкт-Петербурга красуется судно с надписью «Росатомфлот».

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    А на входе посетителей форума встретит китайский дрон.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Между стендами Москвы и Санкт-Петербурга — большая пчела от Башкортостана.

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    А между Татарстаном и Калужской областью идут последние приготовления стенда Московской области. С подмосковным трансформером, который еще монтируют.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Кажется, робот Женя от подмосковного «Добродела» здесь будет пользоваться спросом.

    Артем Устюжанин / MSK1.RU

    На стенде ЛНР посетителей форума решили удивлять колбасой.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Что покажет Самарская область? Ну, конечно, свои старания в области автопрома.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    А «Аэрофлот» запускает в небо самолет МС-21.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Внезапно! У «Альфа банка» — красный дракон...

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    А у Кировской области — каравайная женщина.

    Екатерина Рябчук / MSK1.RU
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    Опять претендует на звание самого красивого стенда «Газпромнефть» — тут тундра, пушистый песец и другие обитатели дикой природы Заполярья.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    А у «Уралхима» — конечно, цветы.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года
    ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 годаФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Екатерина Рябчук / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

    Петербургский международный экономический форум проходит в 27-й раз. Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Форум продлится четыре дня, с 5 по 8 июня.

    В его рамках проведут 150 сессий, на которых планируют обсудить место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу. Представители более 110 стран и территорий подтвердили намерение приехать на форум.

    Все новости о ПМЭФ-2024 мы собираем в едином сюжете.

    Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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