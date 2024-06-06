«Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, вообще, как этот стол?» Путин раскритиковал западные «придумки» о нападении России на НАТО

Путин призвал иностранных журналистов не формировать «на придумках» мнение о России и образ врага. А тех, кто говорит, что Россия хочет напасть на НАТО, назвал сбрендившими.
На встрече с представителями международных информагентств 5 июня Владимир Путин сказал, что на Западе сами себе вредят.
«Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, вообще, как этот стол?» — и президент постучал по столешнице. Он назвал всё это чушью и бредом собачьим, с одной стороны. С другой, «это было бы бредом, если бы не было задумкой для одурачивания собственного населения».
«Караул, Россия на нас нападет и мы должны срочно вооружаться. Срочно направлять вооружение на Украину. А на самом деле это делается, чтобы удержать свое собственное имперское положение и величие, вот для чего. Вот для чего эти угрозы и пугалки для бюргеров в Германии и во Франции и в других частях Европы», — сказал Путин. И заверил, что такой угрозы нет и быть не может.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что страны НАТО провоцируют Украину на продолжение войны с РФ, а также сами намерены вести с Россией войну в прямом и переносном смысле.