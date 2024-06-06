«Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, вообще, как этот стол?» Путин раскритиковал западные «придумки» о нападении России на НАТО

Путин призвал иностранных журналистов не формировать «на придумках» мнение о России и образ врага. А тех, кто говорит, что Россия хочет напасть на НАТО, назвал сбрендившими.



На встрече с представителями международных информагентств 5 июня Владимир Путин сказал, что на Западе сами себе вредят.

«Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, вообще, как этот стол?» — и президент постучал по столешнице. Он назвал всё это чушью и бредом собачьим, с одной стороны. С другой, «это было бы бредом, если бы не было задумкой для одурачивания собственного населения».