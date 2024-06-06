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    «Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, вообще, как этот стол?» Путин раскритиковал западные «придумки» о нападении России на НАТО

    2030
    10 комментариев

    Путин призвал иностранных журналистов не формировать «на придумках» мнение о России и образ врага. А тех, кто говорит, что Россия хочет напасть на НАТО, назвал сбрендившими.

    На встрече с представителями международных информагентств 5 июня Владимир Путин сказал, что на Западе сами себе вредят.

    «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, вообще, как этот стол?» — и президент постучал по столешнице. Он назвал всё это чушью и бредом собачьим, с одной стороны. С другой, «это было бы бредом, если бы не было задумкой для одурачивания собственного населения».

    «Караул, Россия на нас нападет и мы должны срочно вооружаться. Срочно направлять вооружение на Украину. А на самом деле это делается, чтобы удержать свое собственное имперское положение и величие, вот для чего. Вот для чего эти угрозы и пугалки для бюргеров в Германии и во Франции и в других частях Европы», — сказал Путин. И заверил, что такой угрозы нет и быть не может.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что страны НАТО провоцируют Украину на продолжение войны с РФ, а также сами намерены вести с Россией войну в прямом и переносном смысле.

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    Комментарии 10

    Рострелли06 Июн 2024 в 02:51
    Таксист, или лесоруб. Но не Президент.
    +1−0
    28008845006 Июн 2024 в 02:30
    Гопником напахнуло...
    +2−0
    y. l. g. 78706 Июн 2024 в 02:26
    Просто много личностей в одной персоне, болезнь такая...
    +3−0
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