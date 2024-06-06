Путин приехал в Царское Село

Президент России Владимир Путин приехал в Государственный музей-заповедник «Царское Село», сообщает пресс-служба главы государства. Визит проходит в ночь на 6 июня из-за того, что президент задержался на встрече с представителями международных информагентств в Лахта Центре.
Как сообщает РИА Новости, Путину покажут воссозданные залы второго этажа Музея-лицея имени Александра Пушкина, а также проведут экскурсию по выставке «Поэт и царь», посвященной 225-летию со дня рождения классика.
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В Царском Селе президента встретили помощник главы государства Владимир Мединский, губернатор Петербурга Александр Беглов, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Всероссийского музея А.С.Пушкина Сергей Некрасов.
В здании бывшего Императорского Царскосельского лицея Путин осмотрел шинельную комнату, буфетный зал, столовую, больницу, художественную мастерскую, учебные классы. Именно там с 1811 по 1817 год учился Александр Пушкин. 6 июня исполняется 225 лет со дня рождения поэта.
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Напомним, Путин участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Он стартовал 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» и продлится четыре дня, до 8 июня.