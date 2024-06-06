Реклама

    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    0 м/с, штиль

    756мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.74eur96.44
    Реклама

    Путин приехал в Царское Село

    837
    6 комментариев

    Президент России Владимир Путин приехал в Государственный музей-заповедник «Царское Село», сообщает пресс-служба главы государства. Визит проходит в ночь на 6 июня из-за того, что президент задержался на встрече с представителями международных информагентств в Лахта Центре.

    Как сообщает РИА Новости, Путину покажут воссозданные залы второго этажа Музея-лицея имени Александра Пушкина, а также проведут экскурсию по выставке «Поэт и царь», посвященной 225-летию со дня рождения классика.

    kremlin.ru

    В Царском Селе президента встретили помощник главы государства Владимир Мединский, губернатор Петербурга Александр Беглов, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Всероссийского музея А.С.Пушкина Сергей Некрасов.

    В здании бывшего Императорского Царскосельского лицея Путин осмотрел шинельную комнату, буфетный зал, столовую, больницу, художественную мастерскую, учебные классы. Именно там с 1811 по 1817 год учился Александр Пушкин. 6 июня исполняется 225 лет со дня рождения поэта.

    kremlin.ru

    Напомним, Путин участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Он стартовал 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» и продлится четыре дня, до 8 июня.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Путин
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    28191662606 Июн 2024 в 01:03
    Он сумел, Вас удивить?)
    +0−0
    28191662606 Июн 2024 в 00:59
    Затейливые у них фантазии)
    +0−0
    Gensekoonpanvrotukra06 Июн 2024 в 00:57
    Чтобы враждебные папуасы не отвлекали внимание гостей экономического форума в Петербурге, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close