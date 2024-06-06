Путин приехал в Царское Село

Президент России Владимир Путин приехал в Государственный музей-заповедник «Царское Село», сообщает пресс-служба главы государства. Визит проходит в ночь на 6 июня из-за того, что президент задержался на встрече с представителями международных информагентств в Лахта Центре.



Как сообщает РИА Новости, Путину покажут воссозданные залы второго этажа Музея-лицея имени Александра Пушкина, а также проведут экскурсию по выставке «Поэт и царь», посвященной 225-летию со дня рождения классика.

