Главреда «Петербургского театрального журнала» Марину Дмитревскую уволили из РГИСИ

Театральный критик, театровед, основатель и главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская 5 июня была уволена из Российского государственного института сценических искусств, где занимала должность профессора кафедры русского театра. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в редакции ПТЖ. Ранее Дмитревская была оштрафована на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии из-за публикаций в соцсетях.
В связи с увольнением Дмитревская написала открытое письмо, которое есть в распоряжении редакции. В нём профессор сообщила, что причиной увольнения, которая была указана в приказе за подписью ректора Натальи Пахомовой, стало «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».
Дмитревская подчеркнула, что «дело не завершено, жалоба на решение суда первой инстанции подана, но городской суд ее еще не рассмотрел, так что решение районного суда не вступило в законную силу», а штраф — уже уплачен, и ограничений в роде деятельности в судебном решении не значится. Произошедшее театровед охарактеризовала как «оскорбление» всей ее жизни, касающейся Моховой.
«В
По мнению Дмитревской, увольнение было оформлено с рядом серьезных нарушений, что дает ей право обратиться суд, и театровед высказала такое намерение.
Одновременно увольняемую поддержали коллеги по театроведческому факультету — в его группе во «ВКонтакте» появилась публикация от имени факультета. Ее авторы выразили солидарность с Дмитревской.
«Мы уважаем огромный опыт
Авторы подчеркивают, что «Дмитревская — ведущий преподаватель одной из профилирующих дисциплин, а именно — семинара по театральной критике, заменить ее нет никакой возможности и в этом нет никакого смысла». И напоминают, что в 2023 году Дмитревская по конкурсу в очередной раз была избрана профессором кафедры русского театра сроком на