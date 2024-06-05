Главреда «Петербургского театрального журнала» Марину Дмитревскую уволили из РГИСИ

Театральный критик, театровед, основатель и главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская 5 июня была уволена из Российского государственного института сценических искусств, где занимала должность профессора кафедры русского театра. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в редакции ПТЖ. Ранее Дмитревская была оштрафована на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии из-за публикаций в соцсетях.

В связи с увольнением Дмитревская написала открытое письмо, которое есть в распоряжении редакции. В нём профессор сообщила, что причиной увольнения, которая была указана в приказе за подписью ректора Натальи Пахомовой, стало «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Дмитревская подчеркнула, что «дело не завершено, жалоба на решение суда первой инстанции подана, но городской суд ее еще не рассмотрел, так что решение районного суда не вступило в законную силу», а штраф — уже уплачен, и ограничений в роде деятельности в судебном решении не значится. Произошедшее театровед охарактеризовала как «оскорбление» всей ее жизни, касающейся Моховой. «В 1971-м я пришла учиться, в 1977-м поступила в аспирантуру и с тех пор никуда не девалась, — напомнила она. — Во врученной мне трудовой книжке — только благодарности и ступени роста: аспирант, преподаватель, старший преподаватель… профессор… Это к вопросу о воспитательной работе и моем увольнении (урок для студентов)».

По мнению Дмитревской, увольнение было оформлено с рядом серьезных нарушений, что дает ей право обратиться суд, и театровед высказала такое намерение. Одновременно увольняемую поддержали коллеги по театроведческому факультету — в его группе во «ВКонтакте» появилась публикация от имени факультета. Ее авторы выразили солидарность с Дмитревской.

«Мы уважаем огромный опыт М. Ю. Дмитревской как педагога, вырастившего несколько поколений учеников, давно и стабильно работающих в профессии, — говорится в публикации. — Нам дороги ее блестящие качества как театрального критика, а также главного редактора "Петербургского театрального журнала", который она создала вместе с учениками и коллегами и которым бессменно руководит более 30 лет ».