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    Главреда «Петербургского театрального журнала» Марину Дмитревскую уволили из РГИСИ

    2004
    1 комментарий

    Театральный критик, театровед, основатель и главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская 5 июня была уволена из Российского государственного института сценических искусств, где занимала должность профессора кафедры русского театра. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в редакции ПТЖ. Ранее Дмитревская была оштрафована на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии из-за публикаций в соцсетях.

    В связи с увольнением Дмитревская написала открытое письмо, которое есть в распоряжении редакции. В нём профессор сообщила, что причиной увольнения, которая была указана в приказе за подписью ректора Натальи Пахомовой, стало «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

    Дмитревская подчеркнула, что «дело не завершено, жалоба на решение суда первой инстанции подана, но городской суд ее еще не рассмотрел, так что решение районного суда не вступило в законную силу», а штраф — уже уплачен, и ограничений в роде деятельности в судебном решении не значится. Произошедшее театровед охарактеризовала как «оскорбление» всей ее жизни, касающейся Моховой.

    «В 1971-м я пришла учиться, в 1977-м поступила в аспирантуру и с тех пор никуда не девалась, — напомнила она. — Во врученной мне трудовой книжке — только благодарности и ступени роста: аспирант, преподаватель, старший преподаватель… профессор… Это к вопросу о воспитательной работе и моем увольнении (урок для студентов)».

    По мнению Дмитревской, увольнение было оформлено с рядом серьезных нарушений, что дает ей право обратиться суд, и театровед высказала такое намерение.

    Одновременно увольняемую поддержали коллеги по театроведческому факультету — в его группе во «ВКонтакте» появилась публикация от имени факультета. Ее авторы выразили солидарность с Дмитревской.

    «Мы уважаем огромный опыт М. Ю. Дмитревской как педагога, вырастившего несколько поколений учеников, давно и стабильно работающих в профессии, — говорится в публикации. — Нам дороги ее блестящие качества как театрального критика, а также главного редактора "Петербургского театрального журнала", который она создала вместе с учениками и коллегами и которым бессменно руководит более 30 лет».

    Авторы подчеркивают, что «Дмитревская — ведущий преподаватель одной из профилирующих дисциплин, а именно — семинара по театральной критике, заменить ее нет никакой возможности и в этом нет никакого смысла». И напоминают, что в 2023 году Дмитревская по конкурсу в очередной раз была избрана профессором кафедры русского театра сроком на 5 лет.

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    Увольнение педагога
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    Комментарии 1

    28186712305 Июн 2024 в 21:44
    Самопровозглашённая интеллигенция. Пошла вон!
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