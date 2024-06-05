Суд в Москве приговорил твитч-блогера YokoBovich к пяти с половиной годам колонии за фейки об армии

Останкинский районный суд Москвы 5 июня признал Анну Бажутову виновной в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России» ( п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ) и приговорил ее к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Бажутова, также известная как Twitch-блогер YokoBovich, в апреле 2022 года провела стрим, во время которого зачитала сообщение донатера с упоминанием событий в Буче. Согласно постановлению суда, Бажутова «действовала по мотиву политической ненависти и вражды, достоверно осознавала противоправный характер и опасность своих действий, допускала неизбежность подрыва авторитета и дискредитации действующей государственной власти и ВС РФ , а также уважения и доверия к народу Российской Федерации в глазах окружающих».

Суд также запретил Бажутовой 3 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Гособвинение просило назначить стримерше на полгода больше, чем ей назначил районный суд.

