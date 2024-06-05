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    Путин: у России нет имперских амбиций

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    8 комментариев

    Президент Владимир Путин заявил об отсутствии у России имперских амбиций. Об этом глава государства сообщил 5 июня на встрече с представителями международных информационных агентств в Петербурге.

    «Не надо искать того, чего нет, <...> не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет, их нет, потому что мир меняется быстро», — сказал Путин.

    Ранее на той же встрече президент РФ заявил, что Россия сможет асимметрично ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину.

    «РФ может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине», — сказал Путин.

    Напомним, Владимир Путин участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Он стартовал 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» и продлится четыре дня, до 8 июня.

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    Путин
    ЛАЙК0
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
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    Комментарии 8

    y. l. g. 78706 Июн 2024 в 00:46
    Только имперское мышление почти у каждого...
    +0−0
    26592706606 Июн 2024 в 00:22
    Дугин заявил, что "Украина - как народ, как территория, конечно, останется всегда. Но с точки зрения существования самостоятельного, суверенного национального государства Украины быть не должно".
    По мнению Дугина, украинские власти "сами себе подписали смертный приговор, как национальному государству".

    "Это не значит, что мы хоть каким-то образом говорим о народе Украины, территории Украины. Народ, территория Украины в составе Великой Евразийской империи - все это будет процветать, и братские отношения мы восстановим", - считает он.
    По его словам, это будет наша победа, "но не над Западом, а победа над теми трудностями, которые мы преодолеваем после распада Советского Союза".
    +0−0
    pgrad06 Июн 2024 в 00:16
    Помнится, ещё недавно "дугообразные" россиянские мыслители в голосину уверяли, что Россия может существовать только как империя, или вообще существовать не будет, ибо враги сомнут. Так это сейчас таки просто повесточку сменили - или Васильич страну приговорил??
    +4−0
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