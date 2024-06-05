Путин: у России нет имперских амбиций

Президент Владимир Путин заявил об отсутствии у России имперских амбиций. Об этом глава государства сообщил 5 июня на встрече с представителями международных информационных агентств в Петербурге.

«Не надо искать того, чего нет, <...> не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет, их нет, потому что мир меняется быстро», — сказал Путин.

Ранее на той же встрече президент РФ заявил, что Россия сможет асимметрично ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину.

«РФ может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине», — сказал Путин.

