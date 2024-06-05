Путин: РФ может разместить свое дальнобойное оружие в регионах мира для ударов по странам, поставляющим оружие Украине

Россия сможет асимметрично ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину. Такое заявление Владимир Путин сделал 5 июня в Петербурге на встрече с главами мировых информационных агентств и обещал подумать над этим.
«РФ может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине», — цитирует президента ТАСС.
Поскольку удары по РФ при участии стран Запада означают их прямую войну против России, Москва будет реагировать, сообщил Путин главам мировых информационных агентств.
В конце мая, во время визита в Узбекистан, Владимир Путин объяснял, как Россия будет реагировать на угрозы: «Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют».