Путин: РФ может разместить свое дальнобойное оружие в регионах мира для ударов по странам, поставляющим оружие Украине

Россия сможет асимметрично ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину. Такое заявление Владимир Путин сделал 5 июня в Петербурге на встрече с главами мировых информационных агентств и обещал подумать над этим.



«РФ может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине», — цитирует президента ТАСС.

Поскольку удары по РФ при участии стран Запада означают их прямую войну против России, Москва будет реагировать, сообщил Путин главам мировых информационных агентств.