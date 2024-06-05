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    Путин: РФ может разместить свое дальнобойное оружие в регионах мира для ударов по странам, поставляющим оружие Украине

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    18 комментариев

    Россия сможет асимметрично ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину. Такое заявление Владимир Путин сделал 5 июня в Петербурге на встрече с главами мировых информационных агентств и обещал подумать над этим.

    «РФ может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине», — цитирует президента ТАСС.

    Поскольку удары по РФ при участии стран Запада означают их прямую войну против России, Москва будет реагировать, сообщил Путин главам мировых информационных агентств.

    В конце мая, во время визита в Узбекистан, Владимир Путин объяснял, как Россия будет реагировать на угрозы: «Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют».

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    Комментарии 18

    Slava_Rossii205 Июн 2024 в 22:45
    На Кубу ракеты уже отправляли. Он хочет наступить на грабли своего предшественника?
    +1−0
    28191662605 Июн 2024 в 22:45
    Единственный рупор правды в мире!
    +0−0
    Заливщик голосовых планок05 Июн 2024 в 22:45
    Скажите, а куда внезапно подевались сверхсекретные подводные ракетоносцы со сверсекретными ракетами, основанными на новых физических принципах и с непредсказуемой траекторией, которые "в любую точку земного шара", раз приходится оружие размещать на территориях стран поближе к недружественным?
    +1−0
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