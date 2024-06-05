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    ПМЭФ 2024

    «АвтоВАЗ» рассказал о планах удвоить производство к 2030 году

    839
    15 комментариев

    Объем производства «АвтоВАЗа» к 2030 году достигнет 1 млн машин в год. Об этом президент компании Максим Соколов заявил на встрече с журналистами 5 июня в рамках ПМЭФ-2024.

    «С учётом того, что в ближайший период стратегического планирования мы должны по решению совета директоров реализовать выпуск 12 новых продуктов, включая рестайлинг существующего модельного ряда, мы считаем, что такая планка с точки зрения количества производимых автомобилей может быть взята», — сказал он. Впрочем, расчет сделан «по самому оптимистичному» сценарию и конечная цифра будет зависеть от рынка и от спроса, подчеркнул он.

    В 2024 году компания выпустит больше запланированных ранее 500 тысяч машин, уточнил Максим Соколов. «В 2025 году мы ставим для себя более высокие цели», — добавил он.

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    ЛАЙК0
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    ГНЕВ1
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    Комментарии 15

    Самая Злая ведьма05 Июн 2024 в 17:34
    Ага. И коробку-автомат к 2030 придумают. Да-да, мы верим.
    +0−0
    28186432405 Июн 2024 в 17:27
    87,7% традиционно ЗА!
    +0−0
    Pravda17805 Июн 2024 в 17:27
    Там место проклятое.....
    +2−0
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