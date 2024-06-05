«АвтоВАЗ» рассказал о планах удвоить производство к 2030 году

Объем производства «АвтоВАЗа» к 2030 году достигнет 1 млн машин в год. Об этом президент компании Максим Соколов заявил на встрече с журналистами 5 июня в рамках ПМЭФ-2024.



«С учётом того, что в ближайший период стратегического планирования мы должны по решению совета директоров реализовать выпуск 12 новых продуктов, включая рестайлинг существующего модельного ряда, мы считаем, что такая планка с точки зрения количества производимых автомобилей может быть взята», — сказал он. Впрочем, расчет сделан «по самому оптимистичному» сценарию и конечная цифра будет зависеть от рынка и от спроса, подчеркнул он.