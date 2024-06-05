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    ТАСС: в Москве арестован экс-замглавы Росприроднадзора Олег Долматов

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    1 комментарий

    Преображенский суд Москвы отправил под арест экс заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Об этом 5 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

    «Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Долматову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 июля», — цитирует госагентство заявление пресс-службы.

    Согласно картотеке суда, Долматову вменяют особо крупное мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями, уточняет РИА Новости.

    Как сообщает официальный тг-канал Судов общей юрисдикции города Москвы, по версии следствия, Долматов вступил в сговор с целью хищения бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду. Ему инкриминируют подготовку документов, которые завышали расходы на создание ПО.

    Долматов был заместителем руководителя Росприроднадзора в 2011–2017 годах. В последнее время работал в ПАО «Мечел».

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    Олег ДолматовРосприроднадзор
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    Комментарии 1

    altnec05 Июн 2024 в 20:09
    Как это соответствует самим арестующим. Просто праздник какой-то.
    Самая развитая отрасль - "Присвоение земельных участков за бесценок в природохранных зонах" - избавляется от ненужных свидетелей.
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