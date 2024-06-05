ТАСС: в Москве арестован экс-замглавы Росприроднадзора Олег Долматов

Преображенский суд Москвы отправил под арест экс заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Об этом 5 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Долматову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 июля», — цитирует госагентство заявление пресс-службы.
Согласно картотеке суда, Долматову вменяют особо крупное мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями, уточняет РИА Новости.
Как сообщает официальный тг-канал Судов общей юрисдикции города Москвы, по версии следствия, Долматов вступил в сговор с целью хищения бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду. Ему инкриминируют подготовку документов, которые завышали расходы на создание ПО.
Долматов был заместителем руководителя Росприроднадзора в 2011–2017 годах. В последнее время работал в ПАО «Мечел».