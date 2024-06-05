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    В Петербурге рассказали, что должны делать историки для СВО

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    12 комментариев

    В контексте военной операции на Украине историки должны заниматься развенчанием исторических мифов, исследовать бои за Мариуполь, Артемовск (украинское название Бахмут) и собирать исторические источники. Об этом в среду, 5 июня, рассказал участник спецоперации и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Калужской области Дмитрий Афанасьев на заседании Российского исторического общества (РИО).

    «Место историка в СВО понятно. Он должен заниматься развенчанием любых исторических мифов», — сказал он.

    Афанасьев обозначил и поле деятельности, которое стоит охватить. Так, можно изучать бои за Мариуполь, Артемовск (украинское название Бахмут) и другие военные операции, также он упомянул об изучении истории «создания добровольческих формирований, боевого пути, воинских соединений».

    Кроме того, Афанасьев отметил, что перед историками стоит задача по сбору исторических источников и по обработке дневников непосредственных участников спецоперации.

    Дмитрий Афанасьев был преподавателем истории, в сентябре 2022 года стал добровольцем в батальоне «Спарта» на должности оператора БПЛА.

    В Петербурге в среду, 5 июня, состоялось собрание Российского исторического общества в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина. На мероприятии экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о смерти Европы, а глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поделилась тем, куда идут участники СВО после возвращения из зоны боевых действий.

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    Комментарии 12

    28206267505 Июн 2024 в 19:53
    Исторический батальон!Такого даже в ВОВ вроде как не было!Психическая, давай психическую...Красиво идут...Потом даже байку про 28 панфиловцев не напишут..
    +1−0
    tochilshik05 Июн 2024 в 19:48
    для этого надо чтобы сво закончилась.а до этого еще очень далеко да и результаты неочевидны.
    +1−0
    houspi05 Июн 2024 в 19:47
    Данные о ходе СВО можно получать только из МО и РПЦ? Или альтернативные источники тоже разрешены?
    +2−0
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