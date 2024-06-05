В Петербурге рассказали, что должны делать историки для СВО

В контексте военной операции на Украине историки должны заниматься развенчанием исторических мифов, исследовать бои за Мариуполь, Артемовск (украинское название Бахмут) и собирать исторические источники. Об этом в среду, 5 июня, рассказал участник спецоперации и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Калужской области Дмитрий Афанасьев на заседании Российского исторического общества (РИО).



«Место историка в СВО понятно. Он должен заниматься развенчанием любых исторических мифов», — сказал он.



Афанасьев обозначил и поле деятельности, которое стоит охватить. Так, можно изучать бои за Мариуполь, Артемовск (украинское название Бахмут) и другие военные операции, также он упомянул об изучении истории «создания добровольческих формирований, боевого пути, воинских соединений».

