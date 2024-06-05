Преподаватели и творчество. Стало известно, куда больше всего идут военные после СВО

Участников спецоперации на Украине после возвращения из зоны боевых действий интересует преподавательская деятельность и креативные индустрии. Об этом в среду, 5 июня, рассказала глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в ходе заседания Российского исторического общества в Петербурге.



По ее словам, одной из самых востребованных профессий, которые выбирают ветераны СВО, является работа преподавателями. Следом за ними идет обучение в сфере управления креативных индустрий.



«Мы сейчас даже работаем с психологами и разбираемся: почему люди, казалось бы, военные и очень брутальные, прошедшие непростой боевой путь и реальный боевой путь, уходят именно туда», — поделилась Цивилева.

