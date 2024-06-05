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    Преподаватели и творчество. Стало известно, куда больше всего идут военные после СВО

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    18 комментариев

    Участников спецоперации на Украине после возвращения из зоны боевых действий интересует преподавательская деятельность и креативные индустрии. Об этом в среду, 5 июня, рассказала глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в ходе заседания Российского исторического общества в Петербурге.

    По ее словам, одной из самых востребованных профессий, которые выбирают ветераны СВО, является работа преподавателями. Следом за ними идет обучение в сфере управления креативных индустрий.

    «Мы сейчас даже работаем с психологами и разбираемся: почему люди, казалось бы, военные и очень брутальные, прошедшие непростой боевой путь и реальный боевой путь, уходят именно туда», — поделилась Цивилева.

    В фонде «Защитники Отечества» предполагают, что люди при помощи творчества и искусства отходят от того, с чем они сталкивались. Такое направление деятельности, отметила Анна Цивилева, может быть ресоциализацией и выходом из посттравматического стрессового синдрома.

    В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин назвал в высшей степени востребованным участие бойцов СВО в патриотическом воспитании школьников и молодежи.

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    Фонд Защитники ОтечестваРоссийское историческое обществоАнна ЦивилеваУчастники СВО
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    Комментарии 18

    СпортивнаяДевушка05 Июн 2024 в 16:42
    интересно - что преподают?!
    +3−0
    Лёxа Петров05 Июн 2024 в 16:38
    "рассказала глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева"
    - Да ты думай, когда пули-то отливаешь.(с)
    +3−0
    28206267505 Июн 2024 в 16:19
    да етить накреативят Луганщина в Питере-это жесть да ещё в преподавании
    +8−1
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