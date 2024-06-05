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    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о смерти Европы

    1940
    11 комментариев

    Бывший глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль рассказала о своей книге «Реквием по Европе». Также она дала свою характеристику современному положению дел в ЕС на заседании Российского исторического общества в Петербурге в среду, 5 июня.

    Свое выступление Кнайсль начала по-русски, а потом перешла на французский. Экс-глава МИД Австрии вспомнила о книге философа Освальда Шпенглера «Закат Европы» и отметила, что между ее книгой и работой Шпенглера «есть некая преемственность». По мнению Карин Кнайсль, неблагополучные процессы в Европе происходят уже как минимум 20 лет.

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    «Сейчас, к сожалению, Европа — это Европа войны. Такова сейчас европейская повестка. Мы вернулись будто бы к истокам европейской истории. К сожалению, я не могу скрыть свою горечь в этом вопросе. Для меня это личная боль», — рассказала Кнайсль и добавила, что раньше мечтала о Европе плюрализма, свободы, конституции и искусства.

    Сейчас Карин Кнайсль написала книгу «Реквием по Европе». Она начала работу над ней в Ливане, а закончила, по ее словам, «в небольшой русской деревне и в Петербурге». По ее оценкам, прежняя Европа перестала существовать. Этому и посвящена книга.

    «Она [Европа] потеряла свою душу, она мертва. Поэтому я делаю «Реквием по Европе» на русском языке», — заключила она.

    Кнайсль занимала должность министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии с 2017-го по 2019 год. В конце лета 2018 года она вышла замуж за финансиста Вольфганга Майлингера. На свадьбу приехал российский президент Владимир Путин. Летом 2023 года она переехала в Россию, жила сначала в Рязанской области, а потом отправилась в Петербург.

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

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    Российской историческое обществоКарин Кнайсль
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    Комментарии 10

    chip105 Июн 2024 в 17:13
    Умная женщина, дело говорит!
    +0−7
    Эд Хэммет05 Июн 2024 в 17:10
    То есть она бежала из Европы в Россию и здесь нашла плюрализм, свободу, конституцию и искусство? Ярые сторонники всего этого либо в тюрьмах, либо уехали.
    Она не совсем поняла куда попала.
    +7−0
    Огромная польза!05 Июн 2024 в 17:05
    Воздух тут какой-то особенный что ли? Или Первый канал бабке прдключили?
    +7−0
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