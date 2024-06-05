Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о смерти Европы

Бывший глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль рассказала о своей книге «Реквием по Европе». Также она дала свою характеристику современному положению дел в ЕС на заседании Российского исторического общества в Петербурге в среду, 5 июня.

Свое выступление Кнайсль начала по-русски, а потом перешла на французский. Экс-глава МИД Австрии вспомнила о книге философа Освальда Шпенглера «Закат Европы» и отметила, что между ее книгой и работой Шпенглера «есть некая преемственность». По мнению Карин Кнайсль, неблагополучные процессы в Европе происходят уже как минимум 20 лет.



Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





«Сейчас, к сожалению, Европа — это Европа войны. Такова сейчас европейская повестка. Мы вернулись будто бы к истокам европейской истории. К сожалению, я не могу скрыть свою горечь в этом вопросе. Для меня это личная боль», — рассказала Кнайсль и добавила, что раньше мечтала о Европе плюрализма, свободы, конституции и искусства.



Сейчас Карин Кнайсль написала книгу «Реквием по Европе». Она начала работу над ней в Ливане, а закончила, по ее словам, «в небольшой русской деревне и в Петербурге». По ее оценкам, прежняя Европа перестала существовать. Этому и посвящена книга. «Она [Европа] потеряла свою душу, она мертва. Поэтому я делаю «Реквием по Европе» на русском языке», — заключила она.

Кнайсль занимала должность министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии с 2017-го по 2019 год. В конце лета 2018 года она вышла замуж за финансиста Вольфганга Майлингера. На свадьбу приехал российский президент Владимир Путин. Летом 2023 года она переехала в Россию, жила сначала в Рязанской области, а потом отправилась в Петербург.