В деревню, в глушь, в Петрушово. Как выглядит деревня, в которую уехала знакомая Путину австрийский дипломат

СМИ сообщили, что бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, с которой на её же свадьбе танцевал российский президент Владимир Путин, уже несколько недель как живет в деревне Петрушово в Рязанской области. «Фонтанка» присмотрелась к населенному пункту, где остановилась Карин Кнайсль.

По данным Всероссийской переписи населения, в 2010 году в Петрушово проживали 43 человека. Более свежих данных нет. «Яндекс.Карты» хранят по запросу «Петрушово» ровно две фотографии: на одной запечатлена часовня из другого села, на второй — в меру разбитая дорога с двухэтажными деревянными домами по обеим её сторонам.

«Мне нравится эта атмосфера. Мне нравится, как дети здесь играют. Здесь суперхорошая атмосфера, не только сейчас, но, по-моему, каждый день», — поделилась своими впечатлениями госпожа Кнайсль. Перед жителями, как пишет издание «Вид сбоку» , она выступила на празднике «Макушка лета».

На популярной платформе по сдаче жилья по Петрушово есть сразу три предложения, все — дома-усадьбы. Два из них — «в стиле альпийского шале». Цена вопроса варьируется от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Как выяснила «Фонтанка», поселиться там можно и на более короткий срок.



Всей недвижимостью «с французским акцентом» в Петрушово заведует француженка Ирэн Коммо. Как говорится на сайте, посвященном сдаче этих домов, Коммо переехала в Россию в 1991 году и собиралась восстанавливать семейное родовое имение в Псковской губернии. С той усадьбой не вышло, поэтому Коммо купила несколько зданий здесь, в Рязанской. Сейчас она сдает в Петрушово три дома — не только с привычными удобствами, но и с антикварной мебелью внутри.