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    В деревню, в глушь, в Петрушово. Как выглядит деревня, в которую уехала знакомая Путину австрийский дипломат

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    10 комментариев
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    СМИ сообщили, что бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, с которой на её же свадьбе танцевал российский президент Владимир Путин, уже несколько недель как живет в деревне Петрушово в Рязанской области. «Фонтанка» присмотрелась к населенному пункту, где остановилась Карин Кнайсль.

    По данным Всероссийской переписи населения, в 2010 году в Петрушово проживали 43 человека. Более свежих данных нет. «Яндекс.Карты» хранят по запросу «Петрушово» ровно две фотографии: на одной запечатлена часовня из другого села, на второй — в меру разбитая дорога с двухэтажными деревянными домами по обеим её сторонам.

    «Мне нравится эта атмосфера. Мне нравится, как дети здесь играют. Здесь суперхорошая атмосфера, не только сейчас, но, по-моему, каждый день», — поделилась своими впечатлениями госпожа Кнайсль. Перед жителями, как пишет издание «Вид сбоку», она выступила на празднике «Макушка лета».

    Автор: youtube.com/user-oh5zg5mg9z

    На популярной платформе по сдаче жилья по Петрушово есть сразу три предложения, все — дома-усадьбы. Два из них — «в стиле альпийского шале». Цена вопроса варьируется от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Как выяснила «Фонтанка», поселиться там можно и на более короткий срок.

    Всей недвижимостью «с французским акцентом» в Петрушово заведует француженка Ирэн Коммо. Как говорится на сайте, посвященном сдаче этих домов, Коммо переехала в Россию в 1991 году и собиралась восстанавливать семейное родовое имение в Псковской губернии. С той усадьбой не вышло, поэтому Коммо купила несколько зданий здесь, в Рязанской. Сейчас она сдает в Петрушово три дома — не только с привычными удобствами, но и с антикварной мебелью внутри.

    Фото: скриншот сайта petrushovo.ru
    Фото: скриншот сайта petrushovo.ru
    Фото: скриншот сайта petrushovo.ru
    Фото: скриншот сайта petrushovo.ru
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    Как утверждает «Вид сбоку», Кнайсль сняла дом «у француженки». Вероятно, речь идет именно об одном из «альпийских шале». Ирэн Коммо информацию о своей новой гостье подтвердила «Фонтанке» косвенно.

    «Я люблю спокойствие в жизни и думаю, что она тоже, честно говоря», — рассказала она по телефону. В один из домов, как призналась Коммо, все еще можно заселиться за 8 тысяч рублей в сутки. Но только в том случае, если арендатор обязуется «вести себя хорошо» и никого своим присутствием не тяготить.

    Вполне возможно, что совсем скоро увидеть экс-главу австрийского МИД смогут и жители Петербурга. А студенты Санкт-Петербургского государственного университета — послушать. По крайней мере, Катрин Кнайсль указана на сайте экономического факультета СПбГУ как руководитель центра G.O.R.K.I. — геополитической обсерватории по ключевым вопросам России.

    Фото: скриншот youtube.com/user-qy1jk4cz2z

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    Комментарии 10

    Гость08 Авг 2023 в 21:57
    Она ведь в Ливане живёт.
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