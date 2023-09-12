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    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, с которой танцевал Владимир Путин, объявила о переезде в Петербург

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    23 комментария

    Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, с которой на её же свадьбе танцевал российский президент Владимир Путин, 12 сентября сообщила о переезде в Санкт-Петербург. В комментарии ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Кнайсль указала, что этого требует ее работа в центре G.O.R.K.I. — геополитической обсерватории по ключевым вопросам России. На сайте экономического факультета СПбГУ она указана как руководитель центра.

    Экс-глава МИД Австрии отметила, что была сооснователем центра G.O.R.K.I. и руководит им. По ее словам, эта деятельность требует много внимания и ею невозможно заниматься мимоходом, что и повлекло решение переехать.

    Минувшим летом Карин Кнайсль несколько недель провела в деревне Петрушово в Рязанской области. «Фонтанка» показывала фото и видео населенного пункта.

    Карин Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год.

    VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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    Карин КнайсльПереезд в ПетербургМИД Австрии
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    Комментарии 22

    Гость12 Сен 2023 в 10:11
    Гибель Европы началась?
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