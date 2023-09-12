Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, с которой танцевал Владимир Путин, объявила о переезде в Петербург

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, с которой на её же свадьбе танцевал российский президент Владимир Путин, 12 сентября сообщила о переезде в Санкт-Петербург. В комментарии ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Кнайсль указала, что этого требует ее работа в центре G.O.R.K.I. — геополитической обсерватории по ключевым вопросам России. На сайте экономического факультета СПбГУ она указана как руководитель центра.



Экс-глава МИД Австрии отметила, что была сооснователем центра G.O.R.K.I. и руководит им. По ее словам, эта деятельность требует много внимания и ею невозможно заниматься мимоходом, что и повлекло решение переехать.

