В «Зазеркалье» представят оперу «Сказка о царе Салтане»

6, 8 и 9 июня в театре «Зазеркалье» выйдет главная премьера сезона — опера «Сказка о царе Салтане»
«Сказка о царе Салтане» — одно из самых известных произведений Римского-Корсакова, любимое слушателями разных возрастов во всём мире. «Три чуда» и «Полёт шмеля» — симфонические картины, знакомые многим с детства. Мир этой сказочной истории
Однако в постановке театра «Зазеркалье» есть не только сказочные чудеса, хотя художники Владимир Фирер и Александр Храмцов создали фантазийные декорации. Ещё в спектакле рассказывается чудесная история спасения мальчика Гвидона и его мамы царицы Милитрисы, а также чудо воссоединения сына со своим отцом — царем Салтаном, которого обманули недоброжелатели.
Много чудесного и в самой музыке Римского-Корсакова. Она отличается особой яркостью, солнечностью, наполнена радостью и мягким юмором, отчего льется свободно и естественно. В ней отражены простота и новизна народного творчества — она полна мелодий и ритмов народных песен и танцев. При этом большую роль в произведении играют симфонические эпизоды, которые органично вплетаются в канву основного действия.
Арина Хек