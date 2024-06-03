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    В «Зазеркалье» представят оперу «Сказка о царе Салтане»

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    6, 8 и 9 июня в театре «Зазеркалье» выйдет главная премьера сезона — опера «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова. Режиссером-постановщиком спектакля выступил народный артист Рссии Александр Петров.

    Фото: zazerkal.spb.ru
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    «Сказка о царе Салтане» — одно из самых известных произведений Римского-Корсакова, любимое слушателями разных возрастов во всём мире. «Три чуда» и «Полёт шмеля» — симфонические картины, знакомые многим с детства. Мир этой сказочной истории А. С. Пушкина наполнен оригинальными узнаваемыми образами: все помнят белку с золотыми орешками или витязей с дядькой Черномором, Царевну Лебедь, «сошедшую с небес для живых чудес» или город Леденец. В этой сказке много волшебства, любви и добра, которое обязательно побеждает зло.

    Однако в постановке театра «Зазеркалье» есть не только сказочные чудеса, хотя художники Владимир Фирер и Александр Храмцов создали фантазийные декорации. Ещё в спектакле рассказывается чудесная история спасения мальчика Гвидона и его мамы царицы Милитрисы, а также чудо воссоединения сына со своим отцом — царем Салтаном, которого обманули недоброжелатели.

    Много чудесного и в самой музыке Римского-Корсакова. Она отличается особой яркостью, солнечностью, наполнена радостью и мягким юмором, отчего льется свободно и естественно. В ней отражены простота и новизна народного творчества — она полна мелодий и ритмов народных песен и танцев. При этом большую роль в произведении играют симфонические эпизоды, которые органично вплетаются в канву основного действия.

    12+

    Арина Хек

    Фото: zazerkal.spb.ru

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    Римский-КорсаковСказкиОпера
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