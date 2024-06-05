Путин приехал в Лахта Центр

Президент России Владимир Путин прибыл к зданию Лахта Центра, сообщает 5 июня корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале. Его сопровождает глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Со вчерашнего вечера президент работает в Петербурге, где проходит Петербургский международный экономический форум. Ожидается, что в Лахте Владимир Путин пообщается с представителями международных информационных агентств.
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Российский лидер 7 июня примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, где к нему присоединятся президенты Боливии и Зимбабве.