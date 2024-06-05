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    Путин приехал в Лахта Центр

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    14 комментариев

    Президент России Владимир Путин прибыл к зданию Лахта Центра, сообщает 5 июня корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале. Его сопровождает глава «Газпрома» Алексей Миллер.

    Со вчерашнего вечера президент работает в Петербурге, где проходит Петербургский международный экономический форум. Ожидается, что в Лахте Владимир Путин пообщается с представителями международных информационных агентств.

    Кремль. Новости / Telegram

    Российский лидер 7 июня примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, где к нему присоединятся президенты Боливии и Зимбабве.

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    ГНЕВ19
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    Комментарии 14

    Наблюдатель*05 Июн 2024 в 18:31
    в бронежилете?
    +4−0
    28206267505 Июн 2024 в 18:15
    МДА...Соц. Опрос
    +1−1
    инкогнитто05 Июн 2024 в 18:09
    И?
    +3−0
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