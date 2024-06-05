Greenbox в суде заключил с отравившимися шпинатными вафлями мировые соглашения на 400 тысяч

Петербургское управление Роспотребнадзора выступило в защиту нарушенных прав потребителей к АО «Грин Бокс» (Greenbox), кулинарной продукцией которого в сентябре 2023 года отравились более 270 человек. Как сообщили в пресс-службе ведомства 5 июня, к производителю подано 18 исковых заявлений в Дзержинский районный суд. Все клиенты компании, получившие острую кишечную инфекцию, ели некачественные шпинатные вафли.



В Роспотребнадзоре отметили, что «Грин Бокс» в досудебном порядке не исполнил заявленные требования, однако в ходе производства по гражданским делам между потребителями и ответчиком были заключены 12 мировых соглашений на сумму 414 784 рубля.

