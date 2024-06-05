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    Greenbox в суде заключил с отравившимися шпинатными вафлями мировые соглашения на 400 тысяч

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    Петербургское управление Роспотребнадзора выступило в защиту нарушенных прав потребителей к АО «Грин Бокс» (Greenbox), кулинарной продукцией которого в сентябре 2023 года отравились более 270 человек. Как сообщили в пресс-службе ведомства 5 июня, к производителю подано 18 исковых заявлений в Дзержинский районный суд. Все клиенты компании, получившие острую кишечную инфекцию, ели некачественные шпинатные вафли.

    В Роспотребнадзоре отметили, что «Грин Бокс» в досудебном порядке не исполнил заявленные требования, однако в ходе производства по гражданским делам между потребителями и ответчиком были заключены 12 мировых соглашений на сумму 414 784 рубля.

    По одному гражданскому делу исковые требования управления Роспотребнадзора в интересах потребителя Дзержинский суд удовлетворил частично, присудив в пользу заявителя 21 636 рублей 90 копеек. Еще пять гражданских дел находятся на рассмотрении в суде.

    В сентябре 2023 года произошли массовые случаи отравления продукцией Greenbox, которую потребители заказывали через сервис доставки. Компания позиционирует себя как сеть правильного питания. Роспотребнадзор уточнил, что всего было зарегистрировано 274 случая острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе у трех детей. Лабораторные исследования показали, что у 56 заболевших была сальмонелла.

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