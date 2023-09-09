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    В Петербурге выросло число отравившихся доставкой «Самоката». Среди пострадавших ребёнок

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    Больше сорока человек оказались в инфекционной больнице с симптомами острой кишечной инфекции после обедов, заказанных через сервис «Самокат».

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городской клинической больницы имени Боткина, по данным на 9 сентября к ним поступил 41 пациент. Трое выписаны, 38 продолжают лечение в условиях стационара.

    Тяжёлых случаев нет. Все поступившие в состоянии средней и лёгкой тяжести, стабильны.

    В комитете по здравоохранению Петербурга добавили, что среди пострадавших от кулинарной продукции, доставленной «Самокатом», есть ребёнок. Он госпитализирован в НИИ детских инфекций.

    По информации «Фонтанки», анализы некоторых пациентов, которые поступили в числе первых, показали сальмонеллез.

    Кулинарная продукция, которую заказывали через сервис доставки - еда из «Гринбокс», которые позиционируют себя как сеть правильного питания. Накануне Роспотребнадзор сообщил о регистрации 34 случаев кишечной инфекции.

    «Гринбоксу» временно запретили вести свою деятельность. Производственные помещения проверяют, санврачи уже составили список нарушений. «Самокат» убрал из своего ассортимента всю продукцию поставщика до окончания проверок.

    © Фонтанка.Ру

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