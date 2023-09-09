В Петербурге выросло число отравившихся доставкой «Самоката». Среди пострадавших ребёнок

Больше сорока человек оказались в инфекционной больнице с симптомами острой кишечной инфекции после обедов, заказанных через сервис «Самокат».

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городской клинической больницы имени Боткина, по данным на 9 сентября к ним поступил 41 пациент. Трое выписаны, 38 продолжают лечение в условиях стационара.

Тяжёлых случаев нет. Все поступившие в состоянии средней и лёгкой тяжести, стабильны.

В комитете по здравоохранению Петербурга добавили, что среди пострадавших от кулинарной продукции, доставленной «Самокатом», есть ребёнок. Он госпитализирован в НИИ детских инфекций.