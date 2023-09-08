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    В Петербурге 34 человека отравились едой Greenbox, которую доставил «Самокат»

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    В Петербурге 34 человека заболели острой кишечной инфекцией после того как употребили в пищу готовую еду «Гринбокс», которая была доставлена сервисом «Самокат». Об этом 8 сентября сообщает региональное управление Роспотребнадзора. «Гринбоксу» временно запретили вести свою деятельность.

    «Управлением незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические расследования в отношении вышеуказанных лиц. Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе отбор проб сырьевой и готовой кулинарной продукции, обследование персонала», — говорится в публикации в телеграм-канале петербургского управления ведомства.

    В Роспотребнадзоре выяснили, что в производственных помещениях АО «Грин Бокс» грубо нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. В частности, не была соблюдена поточность технологических процессов приготовления блюд, сроков годности, условий хранения и реализации продукции. Также персонал не проходил медосмотры, а в помещениях не проводилась санитарная обработка.

    С 8 сентября компании «Грин Бокс» временно запрещено вести свою деятельность.

    Как сообщила «Фонтанке» читательница, она — одна из пострадавших. «Лежу в Боткинской после того, как отравилась "шинатной вафлей", доставленной "Самокатом". Врачи говорят, очень много людей пострадали», — рассказала собеседница.

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