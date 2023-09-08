В Петербурге 34 человека отравились едой Greenbox, которую доставил «Самокат»

В Петербурге 34 человека заболели острой кишечной инфекцией после того как употребили в пищу готовую еду «Гринбокс», которая была доставлена сервисом «Самокат». Об этом 8 сентября сообщает региональное управление Роспотребнадзора. «Гринбоксу» временно запретили вести свою деятельность.



«Управлением незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические расследования в отношении вышеуказанных лиц. Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе отбор проб сырьевой и готовой кулинарной продукции, обследование персонала», — говорится в публикации в телеграм-канале петербургского управления ведомства.