В Петербурге 34 человека отравились едой Greenbox, которую доставил «Самокат»

В Петербурге 34 человека заболели острой кишечной инфекцией после того как употребили в пищу готовую еду «Гринбокс», которая была доставлена сервисом «Самокат». Об этом 8 сентября сообщает региональное управление Роспотребнадзора. «Гринбоксу» временно запретили вести свою деятельность.
«Управлением незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические расследования в отношении вышеуказанных лиц. Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе отбор проб сырьевой и готовой кулинарной продукции, обследование персонала», — говорится в публикации в телеграм-канале петербургского управления ведомства.
В Роспотребнадзоре выяснили, что в производственных помещениях АО «Грин Бокс» грубо нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. В частности, не была соблюдена поточность технологических процессов приготовления блюд, сроков годности, условий хранения и реализации продукции. Также персонал не проходил медосмотры, а в помещениях не проводилась санитарная обработка.
С 8 сентября компании «Грин Бокс» временно запрещено вести свою деятельность.
Как сообщила «Фонтанке» читательница, она — одна из пострадавших. «Лежу в Боткинской после того, как отравилась "шинатной вафлей", доставленной "Самокатом". Врачи говорят, очень много людей пострадали», — рассказала собеседница.