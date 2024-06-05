Путин: Россия будет работать с любым президентом США

Россия будет работать с любым президентом США. Об этом президент России Владимир Путин заявил 5 июня на встрече с представителями мировых информационных агентств, которую ТАСС проводит в Лахта Центре.

В беседе принимают участие представители информагентств из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, США, Узбекистана, Китая, Ирана, Великобритании, Турции, Кореи, Италии, Германии, Японии, Испании и Франции.

«Для нас конечный результат, как мы полагаем, большого значения не имеет. Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ», — сказал Путин.

