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    ПМЭФ 2024

    Путин: Россия будет работать с любым президентом США

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    12 комментариев

    Россия будет работать с любым президентом США. Об этом президент России Владимир Путин заявил 5 июня на встрече с представителями мировых информационных агентств, которую ТАСС проводит в Лахта Центре.

    В беседе принимают участие представители информагентств из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, США, Узбекистана, Китая, Ирана, Великобритании, Турции, Кореи, Италии, Германии, Японии, Испании и Франции.

    «Для нас конечный результат, как мы полагаем, большого значения не имеет. Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ», — сказал Путин.

    Напомним, Владимир Путин участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Он стартовал 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» и продлится четыре дня, до 8 июня. В рамках ПМЭФ проведут 150 сессий, на которых планируют обсудить место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу.

    7 июня Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, где к нему присоединятся президенты Боливии и Зимбабве.

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    Комментарии 12

    27595682905 Июн 2024 в 22:37
    Za Ze!!!
    +0−0
    putycpva05 Июн 2024 в 22:33
    Хватит говорить за всю Россию )))Ты лучше расскажи что люди хотят и требуют от тебя
    +0−0
    28213985005 Июн 2024 в 21:59
    так и любой президент США будет работать с Россией. Ровно так, как надо США.
    +1−0
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