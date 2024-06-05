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    Музыка

    Дэвид Линч выложил анонсированную премьеру. Это клип с нового альбома

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    Режиссер Дэвид Линч 5 июня на своем YouTube-канале выложил клип на песню Sublime Eternal Love, записанный совместно с Chrystabell. Певица и актриса — частый соратник Линча: она записывала саундтрек к его фильму «Внутренняя Империя» и снималась в роли агента ФБР Тэмми Престон в «Твин Пиксе». На его же лейбле La Rose Noire records выходил ее сольный альбом This Train.

    Автор: DAVID LYNCH THEATER / YouTube

    Новый совместный альбом на Sacred Bones Records Линч и Кристабелл намерены выпустить 2 августа — он будет называться Cellophane Memories, говорится в описании видео.

    Ранее Дэвид Линч анонсировал некий проект и обещал рассказать о нем 5 июня.

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