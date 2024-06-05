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    Петербуржцы сообщают о пробках на ЗСД

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    12 комментариев

    Петербуржцы вечером 5 июня сообщают о пробках на ЗСД.

    «Перекрыт въезд на ЗСД в сторону юга», — пишет автор фото, который поделился кадрами с редакцией «Фонтанки».

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    И ещё о ситуации на дорогах.

    В связи с перекрытием ГАИ ул. Савушкина от ул. Планерной до Школьной ул. (в оба направления) автобусные маршруты № 93, 101, 101Э, 112, 120, 134, 134Б, 170, 211, 211Э, 216, 216А, 303 следуют с задержками. Об этом 5 июня сообщает ГКУ «Организатор перевозок».

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    «Время в пути увеличено. Просим заранее планировать свой маршрут», — сказано в сообщении транспортников.

    Также ГКУ информирует, что в связи с перекрытием ГАИ ул. Оптиков по ходу от Туристской ул. к Планерной ул. автобусные маршруты № 93, 101, 120, 125, 134, 134А, 154А, 170, 172, 180, 184, 279, 294, 303 следуют с задержками.

    А в связи с перекрытием ГАИ по Богатырскому пр. от Туристской ул. до Планерной ул. задерживаются в пути автобусные маршруты № 125, 126, 134, 180, 184, 279, 294 и троллейбусный маршрут № 23.

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    Комментарии 12

    случайный_5e4ce4e84d5e305 Июн 2024 в 23:51
    Наконец-то поехали
    +1−0
    Zнаворотник05 Июн 2024 в 23:42
    фантастические
    +3−1
    случайный_5e4ce4e84d5e305 Июн 2024 в 23:37
    стоят автобусы, люди не успеют в метро, классный праздник!)
    +3−1
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