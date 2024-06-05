Петербуржцы сообщают о пробках на ЗСД

Петербуржцы вечером 5 июня сообщают о пробках на ЗСД.
«Перекрыт въезд на ЗСД в сторону юга», — пишет автор фото, который поделился кадрами с редакцией «Фонтанки».
И ещё о ситуации на дорогах.
В связи с перекрытием ГАИ ул. Савушкина от ул. Планерной до Школьной ул. (в оба направления) автобусные маршруты
«Время в пути увеличено. Просим заранее планировать свой маршрут», — сказано в сообщении транспортников.
Также ГКУ информирует, что в связи с перекрытием ГАИ ул. Оптиков по ходу от Туристской ул. к Планерной ул. автобусные маршруты
А в связи с перекрытием ГАИ по Богатырскому пр. от Туристской ул. до Планерной ул. задерживаются в пути автобусные маршруты