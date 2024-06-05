«Я видел лицо избитого сына». Отец погибшего курсанта Можайки не верит в «сердечную недостаточность»

Вскрытие показало, что избитый курсант Можайки умер от кардиомиопатии. Близкие отказываются в это верить.

Отец избитого курсанта живет сейчас в комнате, которую снимал его сын — курсант четвертого курса Военно-космической академии имени Можайского. Здесь Данила умер после отработанной в баре смены. Виктор рассказал «Фонтанке», почему не верит в то, что причиной смерти стали проблемы с сердцем, как установлено в ходе патологоанатомического вскрытия. Как только Виктор получил сообщение о смерти сына, выехал из Северодвинска в Петербург. В квартире, которую Данила снимал с другом, его уже ждали командиры академии, сокурсники. Рассказали, что произошло, показали фотографии.

В ночь с первого на второе июня Данила подрабатывал охранником в стриптиз-баре Хо Men's Club на улице Рубинштейна, 11, — он совмещал работу и учебу.

«Когда вернулся домой, по телефону пообщался со своей девушкой — Любой. Скинул ей видео, на которых видны разбитый нос и опухшая скула, попросил посоветовать мазь. Потом он спать лег, соседи его, ребята, сказали, что спал долго, это характерно для сотрясения мозга. А поздно вечером обнаружили его мёртвым», — рассказал Виктор. Позже в баре отцу дали отрывок записи с камер, на котором видно, как парень получает удар в лицо. Один удар. Позже стало известно, что он не пускал посетителя, который производил впечатление человека в состоянии наркотического опьянения. А тот был не один, как видно на камерах.

«Судя по фотографии, которую я видел, явно был не один удар. Там более сильные побои и под левым глазом, и правая часть лица отекшая. И нос разбитый, у меня впечатление сложилось, что он сломан», — говорит отец. Он 4 июня обратился в 86-е отделение полиции. Написал заявление. «Меня насторожило, что в полиции сразу сказали, что у него нет побоев — и когда звонили с сообщением о его смерти, и когда пришел писать заявление. Но я уже видел фото и видео, знал о том, что его избили», — рассказывает мужчина.

предоставлено «Фонтанке»

Вскрытие уже проведено, в морге Виктору сообщили посмертный диагноз — «кардиомиопатия, острая сердечная недостаточность». Но Виктор не верит, потому что Данила — здоровый парень, спортсмен, учился в военной академии, где проводятся медкомиссии.



«Говорят, какие-то стероиды он принимал. Никогда. Он не пил, не курил. И принимал только протеины. Ну, а раз причина смерти — сердце, значит, расследования нет. Время идет. Надо увозить сына, хоронить. Но если его избили, эти люди должны быть наказаны», — уверен Виктор. Он обратился с заявлением также в прокуратуру.

Любовь, как и отец, подозревает, что, судя по гематомам, Данила мог столкнуться с людьми, которых он не пустил в бар, не один раз. И ищет свидетелей.



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