Реклама

    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, зап

    756мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.74eur96.44
    Реклама

    «Я видел лицо избитого сына». Отец погибшего курсанта Можайки не верит в «сердечную недостаточность»

    4729
    3 комментария

    Вскрытие показало, что избитый курсант Можайки умер от кардиомиопатии. Близкие отказываются в это верить.

    Отец избитого курсанта живет сейчас в комнате, которую снимал его сын — курсант четвертого курса Военно-космической академии имени Можайского. Здесь Данила умер после отработанной в баре смены. Виктор рассказал «Фонтанке», почему не верит в то, что причиной смерти стали проблемы с сердцем, как установлено в ходе патологоанатомического вскрытия.

    Как только Виктор получил сообщение о смерти сына, выехал из Северодвинска в Петербург. В квартире, которую Данила снимал с другом, его уже ждали командиры академии, сокурсники. Рассказали, что произошло, показали фотографии.

    В ночь с первого на второе июня Данила подрабатывал охранником в стриптиз-баре Хо Men's Club на улице Рубинштейна, 11, — он совмещал работу и учебу.

    «Когда вернулся домой, по телефону пообщался со своей девушкой — Любой. Скинул ей видео, на которых видны разбитый нос и опухшая скула, попросил посоветовать мазь. Потом он спать лег, соседи его, ребята, сказали, что спал долго, это характерно для сотрясения мозга. А поздно вечером обнаружили его мёртвым», — рассказал Виктор.

    Позже в баре отцу дали отрывок записи с камер, на котором видно, как парень получает удар в лицо. Один удар. Позже стало известно, что он не пускал посетителя, который производил впечатление человека в состоянии наркотического опьянения. А тот был не один, как видно на камерах.

    «Судя по фотографии, которую я видел, явно был не один удар. Там более сильные побои и под левым глазом, и правая часть лица отекшая. И нос разбитый, у меня впечатление сложилось, что он сломан», — говорит отец. Он 4 июня обратился в 86-е отделение полиции. Написал заявление.

    «Меня насторожило, что в полиции сразу сказали, что у него нет побоев — и когда звонили с сообщением о его смерти, и когда пришел писать заявление. Но я уже видел фото и видео, знал о том, что его избили», — рассказывает мужчина.

    предоставлено «Фонтанке»

    Вскрытие уже проведено, в морге Виктору сообщили посмертный диагноз — «кардиомиопатия, острая сердечная недостаточность». Но Виктор не верит, потому что Данила — здоровый парень, спортсмен, учился в военной академии, где проводятся медкомиссии.

    «Говорят, какие-то стероиды он принимал. Никогда. Он не пил, не курил. И принимал только протеины. Ну, а раз причина смерти — сердце, значит, расследования нет. Время идет. Надо увозить сына, хоронить. Но если его избили, эти люди должны быть наказаны», — уверен Виктор. Он обратился с заявлением также в прокуратуру.

    Любовь, как и отец, подозревает, что, судя по гематомам, Данила мог столкнуться с людьми, которых он не пустил в бар, не один раз. И ищет свидетелей.

    На ее странице «ВКонтакте» написано: «Мы готовы предоставить вознаграждение за любую полезную информацию, которая поможет раскрыть этот случай и привлечь виновных к ответственности. Если у вас есть какая-либо информация, пожалуйста, свяжитесь со мной».

    Как писала «Фонтанка», в своем заявлении в полицию отец Данилы попросил провести судебно-медицинскую экспертизу и расследовать смерть сына.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Смерть курсанта
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 3

    AndrewBarsik05 Июн 2024 в 22:45
    Утверждаю, что СК всеми силами старается улучшить статистику и "снизить" число убийств. Особенно, если речь идёт о ст. 105 УК РФ часть 2. Наиболее характерный случай, когда "Заказчика убийства "отмазал" СКР".
    +0−0
    A-rSmurov05 Июн 2024 в 22:08
    его уже ждали командиры академии, сокурсники. Рассказали, что произошло, показали фотографии.
    В СПбГУ в таких случаях никто не ждёт ничего не рассказывают и не показывают. Даже психолога успокоить у них нет.
    +0−1
    28213229305 Июн 2024 в 22:05
    Опять лжецы
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close