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    Немецкий инвестор Новак, осужденный в РФ за махинации с акциями, сдался властям. СМИ писали — он пытался скрыться в посольстве ФРГ

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    Немецкий инвестор Ральф Новак, глава компании Singular СIS, ранее приговоренный к пяти годам колонии по делу об отчуждении акций каршерингового сервиса BelkaCar, добровольно явился 5 июня в правоохранительные органы. Об этом сообщает ТАСС.

    Он отсутствовал при оглашении приговора в понедельник, и его защита утверждала, что не может связаться со своим клиентом. Сегодня адвокат Новака заявил, что у его подзащитного накануне произошел нервный срыв, который и стал причиной неявки в суд.

    Ральф Новак пришел в полицию самостоятельно и его «уже оформляют», добавил адвокат. Обжаловать приговор, скорее всего, защита не станет.

    Ранее «Фонтанка» писала об уголовном деле о махинациях с акциями BelkaCar, возбужденном в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. По его мнению, компаньоны провернули сделку по продаже акций по заниженной цене у него за спиной.

    После того как Новак не появился в суде на оглашении приговора, журнал Der Spiegel сообщил, что немецкий инвестор попытался укрыться от российского правосудия в посольстве Германии в Москве, однако после «длительных переговоров с дипломатами и своими адвокатами после полуночи добровольно покинул территорию».

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    Ральф НовакАкцииМахинацииBelkacar
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