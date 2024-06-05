Немецкий инвестор Новак, осужденный в РФ за махинации с акциями, сдался властям. СМИ писали — он пытался скрыться в посольстве ФРГ

Немецкий инвестор Ральф Новак, глава компании Singular СIS, ранее приговоренный к пяти годам колонии по делу об отчуждении акций каршерингового сервиса BelkaCar, добровольно явился 5 июня в правоохранительные органы. Об этом сообщает ТАСС.

Он отсутствовал при оглашении приговора в понедельник, и его защита утверждала, что не может связаться со своим клиентом. Сегодня адвокат Новака заявил, что у его подзащитного накануне произошел нервный срыв, который и стал причиной неявки в суд.