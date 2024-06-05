Немецкий инвестор Новак, осужденный в РФ за махинации с акциями, сдался властям. СМИ писали — он пытался скрыться в посольстве ФРГ

Немецкий инвестор Ральф Новак, глава компании Singular СIS, ранее приговоренный к пяти годам колонии по делу об отчуждении акций каршерингового сервиса BelkaCar, добровольно явился 5 июня в правоохранительные органы. Об этом сообщает ТАСС.
Он отсутствовал при оглашении приговора в понедельник, и его защита утверждала, что не может связаться со своим клиентом. Сегодня адвокат Новака заявил, что у его подзащитного накануне произошел нервный срыв, который и стал причиной неявки в суд.
Ральф Новак пришел в полицию самостоятельно и его «уже оформляют», добавил адвокат. Обжаловать приговор, скорее всего, защита не станет.
Ранее «Фонтанка» писала об уголовном деле о махинациях с акциями BelkaCar, возбужденном в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. По его мнению, компаньоны провернули сделку по продаже акций по заниженной цене у него за спиной.
После того как Новак не появился в суде на оглашении приговора, журнал Der Spiegel сообщил, что немецкий инвестор попытался укрыться от российского правосудия в посольстве Германии в Москве, однако после «длительных переговоров с дипломатами и своими адвокатами после полуночи добровольно покинул территорию».