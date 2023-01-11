Бизнесмена Бориса Зимина* заочно арестовали по делу о махинациях с акциями BelkaCar

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина* (признан иноагентом). Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, сообщает 11 января ТАСС.



Зимин объявлен в международный розыск. Защита утверждает, что бизнесмен живет в Израиле и не скрывается от следствия.



Бориса Зимина обвиняют по делу об отчуждении простых акций каршерингового сервиса BelkaCar. Следствие считает, что его соучастниками были немецкий инвестор Ральф Новак и сотрудник российской компании «Брайнстон» Ильнур Азмуханов — оба ранее были арестованы. Фигурантам вменяют хищение и продажу контрольного пакета российского ООО «Брайнстон», а также незаконную продажу 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd.

