Немецкий инвестор Ральф Новак приговорен к пяти годам колонии по делу о махинациях с акциями BelkaCar

Немецкий инвестор Ральф Новак 3 июня был приговорен Тушинским судом Москвы к пяти годам колонии по делу об отчуждении акций каршерингового сервиса BelkaCar. Об этом сообщает ТАСС. Помимо лишения свободы, суд назначил Новаку штраф 800 тысяч рублей.

Ранее «Фонтанка» писала об уголовном деле о махинациях с акциями BelkaCar, возбужденном в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. По его мнению, компаньоны провернули сделку по продаже акций по заниженной цене у него за спиной. Фигурантами дела были предприниматель и общественный деятель Борис Зимин*, сын основателя компании «Вымпел-коммуникации» (торговая марка «Билайн») Дмитрия Зимина, который умер в 2021 году, и двое его соучастников — Ральф Новак и сотрудник российской компании «Брайнстон» Ильнур Азмуханов, оба ранее были арестованы.