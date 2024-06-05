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    ПМЭФ 2024

    АВТОВАЗ простится с Grantа. Производитель рассказал, когда снимет с производства популярную модель

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    6 комментариев

    АВТОВАЗ планирует в ближайшие пять лет снять с производства Lada Grantа, сообщил 5 июня президент компании Максим Соколов на встрече с журналистами в ходе ПМЭФ-2024.

    «Это будет в среднем в пятилетней перспективе, начиная с будущего года», — сказал он.

    Ранее АВТОВАЗ презентовал свою новую модель Lada Iskra, которая займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт производства запланирован на начало 2025 года, старт продаж — в первом квартале. Стоимость самой бюджетной комплектации оценивается в 1–1,2 миллиоан рублей в ценах 2024 года. АВТОВАЗ планирует выпускать от 70 до 100 тысяч Lada Iskra в год. «Это на первый период времени, до тех пор, пока ещё мы производим её совместно с Granta», — уточнил Максим Соколов.

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    Комментарии 6

    Йёхан05 Июн 2024 в 18:24
    Интересно, планирует ли АвтоВАЗ выпускать заднеприводные машины?
    Для любителей.
    +2−2
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