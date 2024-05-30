Как ищут рок-звезд в ресторанах? Интервью с управляющим популярного заведения

Управляющий рестораном «Корова» Андрей Пономарёв Поделиться Поделиться





С каждым годом малый бизнес испытывает все больше сложностей с подбором кадров. Исследования показывают: труднее всего искать линейный и обслуживающий персонал*. Как региональным предпринимателям удается находить сотрудников даже в условиях дефицита специалистов на рынке? Поговорили об этом с управляющим ресторана «Корова» Андреем Пономарёвым.



Это заведение в Ростове знакомо всем убежденным мясоедам. В этом году ресторану исполнилось 10 лет, и его постояльцы точно согласятся с фразой «место делают люди»: многие сотрудники работают здесь с самого старта. Как собиралась команда ресторана, какие трудности были в процессе и почему здесь хотят работать даже спустя десяток лет? Андрей Пономарёв рассказал о сотрудниках — рок-звездах и о том, как сегодня закрывают вакансии.

«Мы ударили по рукам и начали работать»



В индустрию гостеприимства Андрей попал ещё в студенчестве — на третьем курсе университета.



— В 2005 году я, наслушавшись рассказов лучшего друга про весёлую ресторанную жизнь, прошёл собеседование на бармена в лучшем на тот момент ресторане города, — вспоминает управляющий «Коровы». — К окончанию вуза я уже был управляющим и, немного посомневавшись, решил по профессии не работать. Хотя когда-то мечтал стать инженером-строителем.

Символично, что прямо в собственный день рождения в 2013 году Андрей ударил по рукам с будущим боссом — так и началась история ресторана «Корова». По словам управляющего, искать людей в заведение было всегда тяжело, но тут вмешался счастливый случай.



— Когда мы открывались, не было такой высокой конкуренции. У нас был костяк из 15 человек, которые ранее работали со мной и с нашим шеф-поваром Антоном Семенцовым, — делится Андрей Пономарёв. — Эти ребята узнали, что мы открываем новый проект и захотели работать с нами, что, конечно, очень лестно.

По словам управляющего, искать людей в заведение было всегда тяжело. За 10 лет работы Андрей убедился — найти квалифицированного сотрудника, который останется в команде, в локальных группах и небольших чатах соискателей практически невозможно. В ход идут в основном специализированные платформы, например, hh.ru

— Любой сотрудник индустрии гостеприимства скажет: главная рабочая площадка — это hh.ru. Если нам нужен человек, в первую очередь идем туда.



Управляющий рестораном «Корова» Андрей Пономарёв Поделиться Поделиться





«В ресторане все мухи — слоны»



Спустя 10 лет в заведении ощутимо изменился интерьер, появилось больше посадочных мест, новых блюд, а штат расширился на 30%. По словам Андрея, сейчас искать сотрудников намного сложнее — отчасти дело в восприятии профессии и завышенных требованиях.



— Конкуренция сейчас выше, чем десять лет назад. Плюс общепит ведёт борьбу за сотрудников с курьерскими сервисами, у которых сейчас самый расцвет. И менталитет молодых людей сильно изменился: хотят зарабатывать много, не прилагая к этому никаких усилий.



«Корову» Андрей называет «сознательно консервативной» и своего рода олдскульной. Найти сотрудника сюда, по его мнению, сложнее, чем в заведение с более неформальным стилем.



— На фестивале «Гастрит» я как-то услышал фразу: «В ресторане все мухи — слоны». Это значит, что в нашей индустрии любой мелочи нужно уделять повышенное внимание — гораздо тщательнее, чем в других сферах деятельности. Значит, и работать всем нужно с большей выкладкой. А сейчас появляется много новых мест, где внимания сервису уделяется меньше. Конечно, молодой сотрудник захочет в первую очередь попробовать себя именно в таком месте.



Сегодня в заведении работает пять официантов, которых нашли как раз благодаря hh.ru. По словам администратора ресторана Марии, большинство из них в команде уже несколько лет и дольше, а для общепита это хороший показатель.



— Я совершенно искренне считаю hh.ru суперресурсом, — считает Андрей Пономорёв. — Понял это ещё когда сам находился в поисках работы. Сам сервис нативно понятный, при этом с тобой общаются личные менеджеры — конечно, тут у них конкурентов нет.



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«Наша сила в том, что мы по-человечески относимся к сотрудникам»



Несмотря на низкую текучку, потребность в сотрудниках время от времени появляется. По словам Андрея Пономарёва, иногда закрыть вакансию непросто. В целом, это общая тенденция на рынке труда.

— Недобор по кадрам — массовая проблема, — считает управляющий заведения. — Есть повальная тенденция, когда соискатели просто не доходят до собеседования. Сначала я думал: дело в нас. Но пообщавшись с другими людьми из сферы понял — сейчас на собеседование нужно буквально за руку приводить.



Управляющий заведения рассказывает: сейчас заведение расширяется, поэтому увеличивают штат поваров. Что предлагают потенциальным сотрудникам?



— Сейчас на рынке интенсивно растет зарплата, и мы тоже стали чаще пересматривать ее повышение. Если раньше делали это раз в год, то теперь раз в полугодие. Что касается условий, у нас все стандартно: питание, развоз по домам, своевременная зарплата. В целом, считаю, что сегодня полный социальный пакет — обязательное условие даже для небольших компаний. Корпоративы мы организовываем за счёт предприятия, и у нас есть премии на день рождения. Но главное — соискателей мы привлекаем тем, что ценим сотрудников и по-человечески относимся к ним. Как подтверждение моих слов — у нас много возвращенцев.



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«Общепитовцы — новые рок-звёзды»



Для заведения, которое перешло отметку в 10 лет работы, «Корова» действительно по-своему уникальна. По словам управляющего, людей, которые трудятся здесь годами, действительно много. Отчасти сотрудники ценят «Корову» за творчество, общение, узнаваемость. В основном это касается молодых:



— Вот представьте: жил себе парень, работал, к примеру, курьером, а потом решил стать барменом или официантом. Поскольку он трудолюбивый и яркий, в его смены начали приходить постоянные гости. Парня узнают на улицах, а посты с его фотографией в соцсетях заведения набирают кучу комментариев из серии: «Наш любимый бармен!». Получается, в силу своей публичности эта работа во многом похожа на эстраду. Мы — как рок-звёзды, и наша сцена — зал. Кто-то ходит на Киркорова, а кто-то ходит на Мишу, потому что он красиво делает коктейли и с ним можно поболтать.



Ну, а то, сколько молодому человеку даёт возможностей работа поваром, и говорить излишне! Посмотрите, сколько сейчас про поваров снимают передач и фильмов, сколько у них подписчиков и фанатов! И не удивительно, ведь самая творческая работа — это кормить людей! И делать так, чтоб они ели то, что нравится тебе, — смеется Андрей.



Он считает, что индустрия гостеприимства настолько же сложная, насколько интересная.

— Нет сотрудника, который давно работает в индустрии и не пытался сменить сферу деятельности, — отмечает Андрей Пономарёв. — К сожалению, у многих до сих пор есть предрассудки, что работа в ресторане — это временно, чтоб перебиться. Но ситуация уж точно медленно, но верно меняется в лучшую сторону. А то, что эта сфера вызывает физическое привыкание, — уже давно известный факт. Согласитесь, работать в красивом месте, где вкусно пахнет, стильные люди, хорошая музыка — это не то же самое, что работать в офисе или дома. Я искренне люблю свою работу и меня окружают такие же люди.

*Исследование компании «Актион Кадры и HR». Автор фото: Артем Марьенко ООО «Хэдхантер», hh.ru.

