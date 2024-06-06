Крупный пожар на НПЗ в Ростовской области после атаки дронов. В Белгородской нефтебазу потушили быстро

Ночью 6 июня беспилотники атаковали объекты нефтяной отрасли в Ростовской и Белгородской областях.
На Новошахтинском заводе нефтепродуктов после атаки начался пожар, сообщает ростовский губернатор Василий Голубев. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Сначала на месте работали 120 человек и 15 единиц техники, затем были привлечены дополнительные силы, в том числе пожарный поезд. На некоторое время работы пришлось приостановить из-за повторной атаки, а личный состав отвести на безопасное расстояние. К 3 часам пожар был локализован на площади 100 кв. м, а к 4 часам ликвидирован.
На территории Старооскольского городского округа дрона-камикадз атаковал нефтебазу, и из-за взрыва загорелся один из резервуаров, сообщает белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Никто не пострадал. Четыре пожарных расчета быстро справились с огнём.
Кроме того, в Белгородской области противник дважды атаковал территорию сельхозпредприятия в селе Грузское Борисовского района — с дронов были сброшены взрывные устройства. Загорелся один грузовик, второй получил серьёзные повреждения.
«По предварительной информации, никто не пострадал. Оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — отмечается в сообщении.