47news: Петербург ищет место под мусорный завод в двух районах Ленобласти

Правительство Петербурга ищет в Ленинградской области площадку площадью 100–120 гектаров для размещения завода по переработке отходов, рассматривая Тосненский и Ломоносовский районы, пишет 5 июня 47news.
По данным портала, в Тосненском районе речь идет о территории аэродрома легкомоторной авиации в Любанском поселении у деревни Апраксин Бор. Площадь участка 138 гектаров, кадастровая стоимость 221 млн рублей, но территория относится к лесному фонду, а значит, принадлежит Росимуществу, поэтому любые действия с этой землей визирует лично премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечают опрошенные участники рынка, выбор Тосненского района вполне логичен — муниципалитет насыщен предприятиями, рядом Московское шоссе и трасса М-11.
Ленобласть планирует построить вместо мусорных полигонов мусороперерабатывающие заводы. Два завода собирается запустить областной регоператор УКООЛО, один из них открывается 6 июня. Еще три в планах Невского экологического оператора (НЭО), который уже строит мусороперерабатывающий завод в карьере «Островский» в Выборгском районе Ленобласти.
В черте города у НЭО работает первая очередь мусороперерабатывающего завода на Волхонке мощностью 200 тысяч тонн, а также строится вторая очередь мощностью 400 тысяч тонн.
Собеседники издания в правительстве Петербурга отмечают, что в связи с дефицитом мощностей по переработке действительно ведется проработка новых вариантов, поиск которых начался еще в феврале.