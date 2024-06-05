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    47news: Петербург ищет место под мусорный завод в двух районах Ленобласти

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    3 комментария

    Правительство Петербурга ищет в Ленинградской области площадку площадью 100–120 гектаров для размещения завода по переработке отходов, рассматривая Тосненский и Ломоносовский районы, пишет 5 июня 47news.

    По данным портала, в Тосненском районе речь идет о территории аэродрома легкомоторной авиации в Любанском поселении у деревни Апраксин Бор. Площадь участка 138 гектаров, кадастровая стоимость 221 млн рублей, но территория относится к лесному фонду, а значит, принадлежит Росимуществу, поэтому любые действия с этой землей визирует лично премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечают опрошенные участники рынка, выбор Тосненского района вполне логичен — муниципалитет насыщен предприятиями, рядом Московское шоссе и трасса М-11.

    Ленобласть планирует построить вместо мусорных полигонов мусороперерабатывающие заводы. Два завода собирается запустить областной регоператор УКООЛО, один из них открывается 6 июня. Еще три в планах Невского экологического оператора (НЭО), который уже строит мусороперерабатывающий завод в карьере «Островский» в Выборгском районе Ленобласти.

    В черте города у НЭО работает первая очередь мусороперерабатывающего завода на Волхонке мощностью 200 тысяч тонн, а также строится вторая очередь мощностью 400 тысяч тонн.

    Собеседники издания в правительстве Петербурга отмечают, что в связи с дефицитом мощностей по переработке действительно ведется проработка новых вариантов, поиск которых начался еще в феврале.

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    Комментарии 3

    Ser_N077105 Июн 2024 в 21:15
    А в Апраксин бор они по М-10 будут мусор возить? или построят съезд новый съезд с М-11?
    +0−0
    Козулупица!05 Июн 2024 в 20:50
    Карьер Островский-преступление. Ответит.
    +0−0
    А202005 Июн 2024 в 20:43
    Нет мусорному полигону Дубровка! Карьер надо облагородить и сделать местом отдыха для петербуржцев.
    +3−0
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