Фирменная «Аврора» возвращается. РЖД показали, как будет выглядеть новый поезд, курсирующий между двумя столицами

Поезд с еще не забытым названием «Аврора» снова будет курсировать между Петербургом и Москвой. Каким он будет, показала Федеральная пассажирская компания (ФПК) на стенде РЖД в рамках ПМЭФ 5 июня.
РЖД
Последний рейс легендарная «Аврора» совершила в 2010 году, на
В поезде, рассчитанном на 1 тысячу пассажиров, будет 15 двухэтажных вагонов с сидячими местами — стандартными и с улучшенной компоновкой. Предусмотрены штабной вагон, вагон с местами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, СВ и вагон-бистро. Все они будут оснащены системами климат-контроля, биотуалетами, местами для багажа и вещей. В интерьерах использованы голубые, серые и бежевые тона, сиденья будут выполнены из экокожи. РЖД сообщает, что кресла будут удобными, с функцией поддержки спины. Они оборудованы индивидуальными розетками с портами USB,
Из Москвы в Петербург «Аврора» будет ехать около 5,5 часа.
Как рассказывала «Фонтанка», 1 апреля 2010 года между двумя столицами начинала курсировать четвёртая пара «Сапсанов». Она пришла на смену одному из самых известных брендов ещё советской эпохи — скоростному фирменному поезду «Аврора».
Также на ПМЭФ представили макет высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва. Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за