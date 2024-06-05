Фирменная «Аврора» возвращается. РЖД показали, как будет выглядеть новый поезд, курсирующий между двумя столицами

Поезд с еще не забытым названием «Аврора» снова будет курсировать между Петербургом и Москвой. Каким он будет, показала Федеральная пассажирская компания (ФПК) на стенде РЖД в рамках ПМЭФ 5 июня.

РЖД

Последний рейс легендарная «Аврора» совершила в 2010 году, на 47 году своего существования. Модернизированный одноименный состав планируется запустить между двумя столицами к концу 2024 года. На Петербургском международном форуме РЖД показали, каким он будет.



В поезде, рассчитанном на 1 тысячу пассажиров, будет 15 двухэтажных вагонов с сидячими местами — стандартными и с улучшенной компоновкой. Предусмотрены штабной вагон, вагон с местами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, СВ и вагон-бистро. Все они будут оснащены системами климат-контроля, биотуалетами, местами для багажа и вещей. В интерьерах использованы голубые, серые и бежевые тона, сиденья будут выполнены из экокожи. РЖД сообщает, что кресла будут удобными, с функцией поддержки спины. Они оборудованы индивидуальными розетками с портами USB, Type-C для зарядки мобильных устройств и откидными столиками и подножками. Кресла в вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки разворачиваются на 180 градусов, в них регулируется угол наклона спинки. Кроме того, в поезде предусмотрены двухместные купе с телевизором.

Из Москвы в Петербург «Аврора» будет ехать около 5,5 часа. Как рассказывала «Фонтанка», 1 апреля 2010 года между двумя столицами начинала курсировать четвёртая пара «Сапсанов». Она пришла на смену одному из самых известных брендов ещё советской эпохи — скоростному фирменному поезду «Аврора».