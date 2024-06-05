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    Фирменная «Аврора» возвращается. РЖД показали, как будет выглядеть новый поезд, курсирующий между двумя столицами

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    2 комментария

    Поезд с еще не забытым названием «Аврора» снова будет курсировать между Петербургом и Москвой. Каким он будет, показала Федеральная пассажирская компания (ФПК) на стенде РЖД в рамках ПМЭФ 5 июня.

    РЖД

    Последний рейс легендарная «Аврора» совершила в 2010 году, на 47 году своего существования. Модернизированный одноименный состав планируется запустить между двумя столицами к концу 2024 года. На Петербургском международном форуме РЖД показали, каким он будет.

    В поезде, рассчитанном на 1 тысячу пассажиров, будет 15 двухэтажных вагонов с сидячими местами — стандартными и с улучшенной компоновкой. Предусмотрены штабной вагон, вагон с местами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, СВ и вагон-бистро. Все они будут оснащены системами климат-контроля, биотуалетами, местами для багажа и вещей. В интерьерах использованы голубые, серые и бежевые тона, сиденья будут выполнены из экокожи. РЖД сообщает, что кресла будут удобными, с функцией поддержки спины. Они оборудованы индивидуальными розетками с портами USB, Type-C для зарядки мобильных устройств и откидными столиками и подножками. Кресла в вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки разворачиваются на 180 градусов, в них регулируется угол наклона спинки. Кроме того, в поезде предусмотрены двухместные купе с телевизором.

    Из Москвы в Петербург «Аврора» будет ехать около 5,5 часа.

    Как рассказывала «Фонтанка», 1 апреля 2010 года между двумя столицами начинала курсировать четвёртая пара «Сапсанов». Она пришла на смену одному из самых известных брендов ещё советской эпохи — скоростному фирменному поезду «Аврора».

    Также на ПМЭФ представили макет высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва. Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут.

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    Комментарии 2

    26615735005 Июн 2024 в 19:57
    На кой ляд он нужен ? Лучше бы пустили ночной поезд , который в пути 12 часов , чтобы можно было выспаться нормально и несколько вагонов -ресторанов чтобы было в нём … куда торопиться ? Путешествие должно быть комфортным !!! Должен быть вагон -ресторан (три) , курительный вагон -салон и вагон - бар
    +1−1
    28193887405 Июн 2024 в 19:19
    Я "Невский экспресс" никак забыть не могу. А тут такое! Отличная новость.
    +1−3
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