На макете, и правда, доезжает быстро. На ПМЭФ-2024 представили ВСМ Петербург — Москва

На Петербургском международном экономическом
«Фонтанка.ру»
Макет расположен на московском стенде, хотя сама магистраль проходит через несколько регионов. На нём наглядно показано, что высокоскоростные поезда радикально обгоняют обычные.
Сам форум откроется официально только 5 июня, однако некоторые приготовления и общий вид стендов удалось снять за день до этого. 4 июня вышло интервью губернатора Петербурга Александра Белова, где он рассказал, что на территории Петербурга могут появиться еще две остановки ВСМ, помимо
Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта, в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД. На данный момент концессионное соглашение не подписано.