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    ПМЭФ 2024

    На макете, и правда, доезжает быстро. На ПМЭФ-2024 представили ВСМ Петербург — Москва

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    4 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    На Петербургском международном экономическом форуме — 2024 представили макет высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва. Едет быстро.

    «Фонтанка.ру»


    Макет расположен на московском стенде, хотя сама магистраль проходит через несколько регионов. На нём наглядно показано, что высокоскоростные поезда радикально обгоняют обычные.

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    Сам форум откроется официально только 5 июня, однако некоторые приготовления и общий вид стендов удалось снять за день до этого. 4 июня вышло интервью губернатора Петербурга Александра Белова, где он рассказал, что на территории Петербурга могут появиться еще две остановки ВСМ, помимо Обухово-2. Перед этим Смольный показал, как будет выглядеть терминал для высокоскоростных поездов рядом с Московским вокзалом.

    Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта, в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД. На данный момент концессионное соглашение не подписано.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей, ряд поручений по этому поводу президент дал в апреле. Запустить ВСМ планируют в 2028 году. Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

    РЖД подписали договор об изготовлении и поставке первых двух электропоездов для ВСМ Москва — Петербург. Стоимость составляет 12 миллиардов рублей. Поставщик — «Уральские локомотивы». В данный момент конструкторскую документацию разрабатывают в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта. Это будут восьмивагонные составы с возможностью соединения двух поездов; максимальная скорость составит 400 км, а скорость в эксплуатации — 360 км/ч. Подробнее о том, какими силами будут производить составы и как это будет финансироваться, — читайте здесь.

    Петербургский международный экономический форум проходит в 27 раз. Тема года «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Форум продлится четыре дня — с 5 по 8 июня. В его рамках проведут 150 сессий, на которых планируют обсудить место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу. Представители более 110 стран и территорий подтвердили намерение приехать на форум. Ожидается, что в этом году в нём, помимо президента России, примут участие президенты Зимбабве и Боливии, а также министр иностранных дел Венгрии. Среди гостей — делегации из Омана и Афганистана.

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