На макете, и правда, доезжает быстро. На ПМЭФ-2024 представили ВСМ Петербург — Москва

Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей, ряд поручений по этому поводу президент дал в апреле. Запустить ВСМ планируют в 2028 году. Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».



РЖД подписали договор об изготовлении и поставке первых двух электропоездов для ВСМ Москва — Петербург. Стоимость составляет 12 миллиардов рублей. Поставщик — «Уральские локомотивы». В данный момент конструкторскую документацию разрабатывают в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта. Это будут восьмивагонные составы с возможностью соединения двух поездов; максимальная скорость составит 400 км , а скорость в эксплуатации — 360 км/ч . Подробнее о том, какими силами будут производить составы и как это будет финансироваться, — читайте здесь.



Петербургский международный экономический форум проходит в 27 раз. Тема года «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Форум продлится четыре дня — с 5 по 8 июня. В его рамках проведут 150 сессий, на которых планируют обсудить место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу. Представители более 110 стран и территорий подтвердили намерение приехать на форум. Ожидается, что в этом году в нём, помимо президента России, примут участие президенты Зимбабве и Боливии, а также министр иностранных дел Венгрии. Среди гостей — делегации из Омана и Афганистана.