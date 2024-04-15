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    РЖД подписали договор на изготовление первых двух составов для ВСМ. Каждый стоит 6 млрд

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    РЖД подписали договор об изготовлении и поставке первых двух электропоездов для ВСМ Москва — Петербург. Стоимость составляет 12 млрд рублей.

    Как сообщает РЖД 15 апреля, изготавливать составы, как и предполагалось, будут «Уральские локомотивы». Помимо производства, от предприятия требуется и сертификация нового подвижного состава, а поставить их надо до конца марта 2028 года.

    Фото: РЖД
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    В данный момент конструкторскую документацию разрабатывают в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта. Это будут 8-вагонные составы с возможностью соединения двух поездов; максимальная скорость составит 400 км, а скорость в эксплуатации — 360 км/ч. Подробнее о том, какими силами будут производить составы и как это будет финансироваться — читайте здесь.

    В начале апреля президент Владимир Путин сделал ряд поручений по проекту ВСМ — в том числе обеспечить льготы производителям подвижного состава для ВСМ. Кроме того, было поручено «обеспечить заключение с обществом с ограниченной ответственностью «ВСМ Две Столицы» концессионного соглашения о реализации проекта», срок давали — до 15 апреля.

    Фото: РЖД

    Ранее «Фонтанка» писала, что стоимость одного состава оценивается примерно в 5,34 млрд рублей — но без учета НДС. К 2028 году предполагается поставить 28 поездов за 149 млрд рублей, в 2029 году — еще 8, в 2030-м — 7. Всего требуется 66 составов, три из которых будут находиться в резерве.

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