РЖД подписали договор на изготовление первых двух составов для ВСМ. Каждый стоит 6 млрд

РЖД подписали договор об изготовлении и поставке первых двух электропоездов для ВСМ Москва — Петербург. Стоимость составляет 12 млрд рублей.
Как сообщает РЖД 15 апреля, изготавливать составы, как и предполагалось, будут «Уральские локомотивы». Помимо производства, от предприятия требуется и сертификация нового подвижного состава, а поставить их надо до конца марта 2028 года.
В данный момент конструкторскую документацию разрабатывают в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта. Это будут 8-вагонные составы с возможностью соединения двух поездов; максимальная скорость составит 400 км, а скорость в эксплуатации — 360 км/ч. Подробнее о том, какими силами будут производить составы и как это будет финансироваться — читайте здесь.
В начале апреля президент Владимир Путин сделал ряд поручений по проекту ВСМ — в том числе обеспечить льготы производителям подвижного состава для ВСМ. Кроме того, было поручено «обеспечить заключение с обществом с ограниченной ответственностью «ВСМ Две Столицы» концессионного соглашения о реализации проекта», срок давали — до 15 апреля.