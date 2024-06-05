В финал «Большой книги» вышли рассказы Прилепина, триллер о застрявших в тоннеле людях и роман о Валааме

В среду, 5 июня, на торжественной церемонии в московском ГУМе объявили список финалистов литературной премии «Большая книга». В список включили 14 книг, вышедших на русском языке в 2023 году.



За 3 миллиона, 1,5 миллиона и 1 миллион рублей будут бороться следующие книги:



1. Сборник «Флегонт, Февруса и другие» Василия Аксёнова, вышедший в петербургском издательстве «Лимбус Пресс»



2. Роман «Полунощница» дебютантки Нади Алексеевой



3. Символистский роман «Уранотипия» Владимира Березина



4. Роман «Магазин работает до наступления тьмы» лауреата премии «Мастера ужаса» Дарьи Бобылёвой

