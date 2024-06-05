В финал «Большой книги» вышли рассказы Прилепина, триллер о застрявших в тоннеле людях и роман о Валааме

В среду, 5 июня, на торжественной церемонии в московском ГУМе объявили список финалистов литературной премии «Большая книга». В список включили 14 книг, вышедших на русском языке в 2023 году.
За 3 миллиона, 1,5 миллиона и 1 миллион рублей будут бороться следующие книги:
1. Сборник «Флегонт, Февруса и другие» Василия Аксёнова, вышедший в петербургском издательстве «Лимбус Пресс»
2. Роман «Полунощница» дебютантки Нади Алексеевой
3. Символистский роман «Уранотипия» Владимира Березина
4. Роман «Магазин работает до наступления тьмы» лауреата премии «Мастера ужаса» Дарьи Бобылёвой
5. Бестселлер «Тоннель» Яны Вагнер, интервью с которой можно прочесть на «Фонтанке»
6. Рефлексирующий над историей роман Алексея Варламова «Одсун»
7. «Облака перемен» Андрея Волоса, лауреата ныне не существующей премии «Русский Букер»
8. Автобиографический роман Дениса Драгунского «Подлинная жизнь Дениса Кораблёва»
9. Дебютный роман Натальи Илишкиной «Улан Далай» о донских казаках-калмыках
10. Сборник рассказов Захара Прилепина «Собаки и другие люди»
11. Художественные воспоминания Михаила Тарковского «42-й до востребования»
12. Автобиография Михаила Шемякина «Моя жизнь: до изгнания» («Фонтанка» публиковала фрагмент)
13. Экологический роман Мршавко Штапича «Устойчивое развитие»
14. Биография «Батюшков не болен», написанная Глебом Шульпяковым
Имена трех лауреатов премии, а также итоги народного голосования и призер номинации «Выбор поколения» от студенческого жюри станут известны в начале декабря.
В прошлом году в финал вышло 16 книг, первую премию забрал Евгений Водолазкин за роман «Чагин», вторую — Юрий Буйда с романом «Дар речи», третью — Алексей Сальников и его «Оккульттрегер».
Премию «Большая книга» вручают с 2005 года. Сейчас это самая известная негосударственная российская литературная награда. Ее цель — найти произведения, «способные внести существенный вклад в художественную культуру России», а также поощрить авторов таких текстов. Конкуренцию «Большой книге» в настоящий момент может составить только премия «Ясная Поляна».