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    «Большой книгой» стал «Чагин» Евгения Водолазкина

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    В Доме Пашкова в Москве 5 декабря назвали имена победителей литературной премии «Большая книга». Первое место занял Евгений Водолазкин за роман «Чагин», второе — Юрий Буйда за роман «Дар речи», третье — Алексей Сальников за роман «Оккульттрегер». Они получат по три, полтора и одному миллиону рублей соответственно.

    В этом году на призы «Большой книги» претендовали 15 авторов: от мастодонтов Евгения Водолазкина, Юрия Буйды, Эдуарда Веркина до дебютантов Хелены Побяржиной, Александры Шалашовой и Михаила Турбина. В списке финалистов оказались и биографии (книги Захара Прилепина о Шолохове и Михаила Визеля об Антоне Носике), и автофикшен (роман Оксаны Васякиной), и остроактуальная журналистская проза (книга Дмитрия Захарова), и псевдоисторический текст (роман Алексея Колмогорова о семье Романовых), и интеллектуальное фэнтези (новинка Алексея Сальникова), и рукопись (роман Родиона Мариничева).

    Председатель жюри премии Дмитрий Бак отметил, что в шорт-лист не попало немало ожидаемых авторов, зато много — неожиданных. Всего в жюри премии — Литературной академии — работают более сотни деятелей культуры, науки и искусства.

    Специальный приз «За вклад в литературу» получила Галина Филатова, вдова Сергея Филатова, многолетнего организатора форумов молодых писателей (также известных как «Липки»). Лауреатом премии «Литблог» стала критик, обозреватель, продюсер издательства «Альпина. Проза» Анастасия Шевченко с блогом «Заметки панк-редактора».

    Приз «Выбор поколения», который вручают студенты, вручили Оксане Васякиной за роман «Роза», закрывающий трилогию «Рана» — «Степь» — «Роза». Первый текст был посвящен матери, умершей от рака, второй — отцу, болевшему СПИДом, третий — тете, скончавшейся от туберкулеза.

    Накануне «Большая книга» объявила результаты народного голосования. Первое место занял «Шолохов. Незаконный» Захара Прилепина, второе — «Комитет охраны мостов» Дмитрия Захарова, третье — двухтомник Эдуарда Веркина «снарк снарк».

    «Фонтанка» поговорила с Евгением Водолазкиным о его романе о человеке, который помнит все и который совершил предательство.

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