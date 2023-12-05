«Большой книгой» стал «Чагин» Евгения Водолазкина

В Доме Пашкова в Москве 5 декабря назвали имена победителей литературной премии «Большая книга». Первое место занял Евгений Водолазкин за роман «Чагин», второе — Юрий Буйда за роман «Дар речи», третье — Алексей Сальников за роман «Оккульттрегер». Они получат по три, полтора и одному миллиону рублей соответственно.



В этом году на призы «Большой книги» претендовали 15 авторов: от мастодонтов Евгения Водолазкина, Юрия Буйды, Эдуарда Веркина до дебютантов Хелены Побяржиной, Александры Шалашовой и Михаила Турбина. В списке финалистов оказались и биографии (книги Захара Прилепина о Шолохове и Михаила Визеля об Антоне Носике), и автофикшен (роман Оксаны Васякиной), и остроактуальная журналистская проза (книга Дмитрия Захарова), и псевдоисторический текст (роман Алексея Колмогорова о семье Романовых), и интеллектуальное фэнтези (новинка Алексея Сальникова), и рукопись (роман Родиона Мариничева).