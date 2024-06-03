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    Специалист расскажет, с чего начиналась коллекция Русского музея

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    Что коллекционировал Александр Третий, кто из членов императорской фамилии и меценатов дарил свои коллекции Русскому музею, какой русский архитектор и график из семейства Бенуа стал первым хранителем Русского музея — расскажет театровед, заведующая отделом поддержки интернет-ресурсов Русского музея Ирена Эверт. Лекция пройдет 6 июня в отеле «Индиго» (ул. Чайковского, 17), начало в 19:00. 16+.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Датой основания Русского музея считается 25 апреля 1895 года, когда Николай II подписал указ «Об учреждении особого установления под названием "Русского музея Императора Александра III"», а 19 марта 1898 года музей был открыт в Михайловском дворце для первых посетителей.

    Кого из больших ценителей и собирателей живописи звали «король откупа» и «золотой лапоть России»? Сколько экспонатов было в общедоступном частном Древлехранилище, основанном тайным советником Михаилом Погодиным и правда ли, что владельцем одной из самых больших частных коллекций в Российской империи конца 19 века был настоящий Фёдор Плюшкин? Почему княгиню Тенишеву, которая подарила Русскому музею 463 рисунка и акварели, Николай Рерих называл Марфой Посадницей? И, наконец, какие картины были в коллекции Михаила и Сергея Боткиных? Обо всем этом, а также о коллекциях графа Дмитрия Толстого и историка, специалиста по археографии, палеографии Николая Лихачева — узнаем в лекции «С чего начиналась коллекция Русского музея».

    Фото: предоставлено организаторами

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