Специалист расскажет, с чего начиналась коллекция Русского музея

Что коллекционировал Александр Третий, кто из членов императорской фамилии и меценатов дарил свои коллекции Русскому музею, какой русский архитектор и график из семейства Бенуа стал первым хранителем Русского музея — расскажет театровед, заведующая отделом поддержки интернет-ресурсов Русского музея Ирена Эверт. Лекция пройдет
Датой основания Русского музея считается
Кого из больших ценителей и собирателей живописи звали «король откупа» и «золотой лапоть России»? Сколько экспонатов было в общедоступном частном Древлехранилище, основанном тайным советником Михаилом Погодиным и правда ли, что владельцем одной из самых больших частных коллекций в Российской империи конца 1