«Обматерила смешными звуками». Петербурженка рассказала о знакомстве с рукокрылой соседкой

Петербурженка Варвара познакомилась с необычной соседкой, которая решила временно «прописаться» в ее квартире. 5 июня читательница «Фонтанки» обнаружила на окне летучую мышь.
читательница «Фонтанки» Варвара
«Позвонила в "Сирин", спросила, что делать? Посоветовали накрыть полотенцем, переложить в коробку и отнести на улицу. Пока ее накрывала, мышь меня обматерила смешными звуками и нехотя улетела)», — описывает Варвара подробности общения с гостьей.
Напомним, в Петербурге обитают семь видов летучих мышей, все занесены в Красную книгу города. «Фонтанка» рассказывала о проникновении рукокрылых в дома и даже о более тесном их знакомстве с человеком.