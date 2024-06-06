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    «Обматерила смешными звуками». Петербурженка рассказала о знакомстве с рукокрылой соседкой

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    Петербурженка Варвара познакомилась с необычной соседкой, которая решила временно «прописаться» в ее квартире. 5 июня читательница «Фонтанки» обнаружила на окне летучую мышь.

    читательница «Фонтанки» Варвара

    «Позвонила в "Сирин", спросила, что делать? Посоветовали накрыть полотенцем, переложить в коробку и отнести на улицу. Пока ее накрывала, мышь меня обматерила смешными звуками и нехотя улетела)», — описывает Варвара подробности общения с гостьей.

    Фото: читательница «Фонтанки» Варвара
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    Напомним, в Петербурге обитают семь видов летучих мышей, все занесены в Красную книгу города. «Фонтанка» рассказывала о проникновении рукокрылых в дома и даже о более тесном их знакомстве с человеком.

    Фото: читательница «Фонтанки» Варвара

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