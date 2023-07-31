К петербуржцу залетела рыжая вечерница. Она носит ребёнка на охоту и путешествует в Европу вместе с ласточками

Удивительная гостья наведалась к читателю «Фонтанки» на юге Петербурга вечером 30 июля. Таких лучше побыстрее выпроваживать, но пока они у вас дома, фумигатор вам не понадобится.
Около 23 часов на Пулковском шоссе летучая мышь залетела в квартиру на восьмом этаже. «Обнаружил сын на балконе, — рассказывает читатель. — Посадил в коробочку, вышел на улицу и выпустил».
Эта летучая мышь — рыжая вечерница, определила зоолог Мария Дорофеева. Из всех летучих мышей (их в Петербурге семь видов, все занесены в Красную книгу города) она больше всего похожа на птиц. Это единственный вид, который улетает на зимовку в Западную Европу, а к концу весны возвращается, причём часто путешествует в единой стае с птицами, например с ласточками. Остальные зимуют прямо в Петербурге. Летом они выводят потомство. У рыжей вечерницы рождается один, реже два детёныша. Как минимум первые две недели детёныш остаётся с матерью. Он питается её молоком, прямо с ним она охотится. Все «петербургские» летучие мыши — исключительно насекомоядные, в частности они массово поедают комаров. Вампиров у нас нет, объяснил «Фонтанке» зоолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
Что делать, если в квартиру влетела летучая мышь?
Если к вам в квартиру заглянула летучая мышь, надо сразу убирать домашних животных, особенно кошек и собак. Кошка поведёт себя с ней как с настоящей мышью и быстро поймает. Часто мышки заглядывают в жилища в поисках насекомых, которые прилетают на свет. Тогда надо выключить свет, открыть окно, и зверёк, скорее всего, улетит сам. Если он всё-таки не улетает, возьмите махровое полотенце (чтобы мышка не укусила вас), накройте его и выпустите прямо из окна — если дело происходит в тёмное время суток. А если днём, посадите животное в коробку, дождитесь ночи и тогда уже выпускайте на свободу. Если нет возможности ждать ночи, лучше посадить мышку на дерево, и там она спокойно дождётся темноты.