К петербуржцу залетела рыжая вечерница. Она носит ребёнка на охоту и путешествует в Европу вместе с ласточками

Удивительная гостья наведалась к читателю «Фонтанки» на юге Петербурга вечером 30 июля. Таких лучше побыстрее выпроваживать, но пока они у вас дома, фумигатор вам не понадобится.



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Около 23 часов на Пулковском шоссе летучая мышь залетела в квартиру на восьмом этаже. «Обнаружил сын на балконе, — рассказывает читатель. — Посадил в коробочку, вышел на улицу и выпустил».



Эта летучая мышь — рыжая вечерница, определила зоолог Мария Дорофеева. Из всех летучих мышей (их в Петербурге семь видов, все занесены в Красную книгу города) она больше всего похожа на птиц. Это единственный вид, который улетает на зимовку в Западную Европу, а к концу весны возвращается, причём часто путешествует в единой стае с птицами, например с ласточками. Остальные зимуют прямо в Петербурге. Летом они выводят потомство. У рыжей вечерницы рождается один, реже два детёныша. Как минимум первые две недели детёныш остаётся с матерью. Он питается её молоком, прямо с ним она охотится. Все «петербургские» летучие мыши — исключительно насекомоядные, в частности они массово поедают комаров. Вампиров у нас нет, объяснил «Фонтанке» зоолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.



Что делать, если в квартиру влетела летучая мышь?