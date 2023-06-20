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    Летучая мышь в Петербурге посреди бела дня села на человека, чтобы отдохнуть

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    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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    Необычное знакомство свел петербургский фотограф Антон Кубышкин в Юнтоловском заказнике. Летучие мыши в Петербурге есть, хотя встретить их непросто, а в дневное время почти невозможно. Но иногда такое случается. Свою историю фотограф рассказывает 20 июня в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

    Фотограф гулял по лесу и внезапно увидел как будто птицу со странной формой крыльев. «Я сначала рассмотреть не мог и отметил необычную траекторию полета и крылья необычные. Но когда она сделала уже второй круг, приближаясь ко мне, я понял, что это летучая мышь! Днем! Никогда такого раньше не видел. Снимал в сумерках обычно в ЦПКиО, но тут днем! И вот на втором круге она целеустремленно выбрала меня как жертву для отдыха. Я к такому повороту оказался не готов и завизжал на вес лес», — признаётся Антон Кубышкин.

    Летучая мышь села на фотографа и «стала отдыхать». Это оказался северный кожанок. Этот вид кожанов распространён в северной половине Евразии, хотя довольно редок. Зоолог Мария Дорофеева, изучавшая летучих мышей, отметила, что с животным всё в порядке.

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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