Летучая мышь в Петербурге посреди бела дня села на человека, чтобы отдохнуть

Необычное знакомство свел петербургский фотограф Антон Кубышкин в Юнтоловском заказнике. Летучие мыши в Петербурге есть, хотя встретить их непросто, а в дневное время почти невозможно. Но иногда такое случается. Свою историю фотограф рассказывает 20 июня в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

Фотограф гулял по лесу и внезапно увидел как будто птицу со странной формой крыльев. «Я сначала рассмотреть не мог и отметил необычную траекторию полета и крылья необычные. Но когда она сделала уже второй круг, приближаясь ко мне, я понял, что это летучая мышь! Днем! Никогда такого раньше не видел. Снимал в сумерках обычно в ЦПКиО, но тут днем! И вот на втором круге она целеустремленно выбрала меня как жертву для отдыха. Я к такому повороту оказался не готов и завизжал на вес лес», — признаётся Антон Кубышкин.