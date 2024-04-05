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    Необычное сияние видели над Ладогой

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    2 комментария

    Антициклон, расчистив небо над Ленобластью, позволил наблюдать ночью 5 апреля «небольшое, но лучистое северное сияние». Фотографии и видео, сделанные с мыса Дальний на Ладожском озере, публикует телеграм-канал «АстроФотоБолото».

    Сияние длилось несколько часов, но всего пару раз было достаточно ярким. «В целом активность незначительная, но уединенная атмосфера и созерцание звезд иногда ценнее яркого шоу», — отмечают охотники за сиянием.

    Пока в Петербурге переменная облачность, но во второй половине дня скажется приближение тёплого атмосферного фронта, небо затянет облаками, и пойдет снег.

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    Комментарии 2

    Pilat05 Апр 2024 в 10:41
    Ничего необычного....это Макрон выслушал доклад своего министра обороны.....шеф, усё пропало!
    +1−0
    Гость05 Апр 2024 в 10:27
    Может золото партии засветилось? Вывоз пошел.
    +1−0
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