Необычное сияние видели над Ладогой

Антициклон, расчистив небо над Ленобластью, позволил наблюдать ночью 5 апреля «небольшое, но лучистое северное сияние». Фотографии и видео, сделанные с мыса Дальний на Ладожском озере, публикует телеграм-канал «АстроФотоБолото».
Сияние длилось несколько часов, но всего пару раз было достаточно ярким. «В целом активность незначительная, но уединенная атмосфера и созерцание звезд иногда ценнее яркого шоу», — отмечают охотники за сиянием.
Пока в Петербурге переменная облачность, но во второй половине дня скажется приближение тёплого атмосферного фронта, небо затянет облаками, и пойдет снег.