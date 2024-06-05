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    Все в Чад. Глава МИД России впервые в истории посетил республику в сердце Африки

    1449
    14 комментариев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Республику Чад. Это первый в истории отношений между двумя государствами (с 1964 года) визит главы МИД в эту страну.

    Кадры встречи Лаврова в столице Чада Нджамене опубликовала 5 июня официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

    тг-канал Марии Захаровой

    «Сергей Лавров прилетел в Чад. Здесь его ждал по-настоящему теплый прием: +42 и радостные возгласы "Россия!"» — написала Захарова в своем тг-канале.

    На одном из видео фоном действительно слышны выкрики «Россия!».

    тг-канал Марии Захаровой

    Напомним, в Нджамену Лавров прилетел после визита в Буркина-Фасо. Буркинийскую столицу Уагадугу он посетил 4 июня в рамках африканского турне. До этого Лавров был в Гвинее и Республике Конго, где, как передает ТАСС, провел переговоры по вопросам экономического и военно-технического сотрудничества.

    Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре вручил Лаврову высшую государственную награду республики. Об этом накануне сообщило Министерство иностранных дел России.

    Как уточняет РБК, высшей государственной наградой Буркина-Фасо является орден Жеребца (до 2017 года — Национальный орден Буркина-Фасо). Орден выглядит как звезда с зеленой каймой, в центре надпись «Орден Жеребца», выше размещен рисунок головы лошади.

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    МИД РФСергей ЛавровЧад
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    Комментарии 14

    28239524605 Июн 2024 в 19:54
    Когда-то Лавров считался уважаемым и перспективным дипломатом. И вот теперь такое к концу карьеры!..
    +0−0
    Suzanna Venegrettova05 Июн 2024 в 19:38
    Это ужасно...
    +0−0
    putycpva05 Июн 2024 в 19:31
    Страна в самой этой самой и эти там же друзей ищут
    +3−0
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