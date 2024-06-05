Все в Чад. Глава МИД России впервые в истории посетил республику в сердце Африки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Республику Чад. Это первый в истории отношений между двумя государствами (с 1964 года) визит главы МИД в эту страну.

На одном из видео фоном действительно слышны выкрики «Россия!».

«Сергей Лавров прилетел в Чад. Здесь его ждал по-настоящему теплый прием: +42 и радостные возгласы "Россия!"» — написала Захарова в своем тг-канале.

Напомним, в Нджамену Лавров прилетел после визита в Буркина-Фасо. Буркинийскую столицу Уагадугу он посетил 4 июня в рамках африканского турне. До этого Лавров был в Гвинее и Республике Конго, где, как передает ТАСС, провел переговоры по вопросам экономического и военно-технического сотрудничества.



Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре вручил Лаврову высшую государственную награду республики. Об этом накануне сообщило Министерство иностранных дел России.

