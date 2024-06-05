Борца с противоправным использованием информационных технологий из главка МВД подозревают во взятке

По подозрению в получении взятки задержан
По версии следствия, подозреваемый с 28 января по 23 сентября 2022 года получил от представителя одной из коммерческих структур взятку в размере 1,8 миллиона рублей. Это была «плата» за общее покровительство человеку, уже привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного
Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия СК проводил при участии оперативных служб УСБ
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как управление по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, предъявило обвинение бывшим сотрудникам