Борца с противоправным использованием информационных технологий из главка МВД подозревают во взятке

По подозрению в получении взятки задержан 38-летний начальник одного из отделов по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 5 июня стало известно, что Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России возбудил уголовное дело по статье 290 части 6 УК РФ .



По версии следствия, подозреваемый с 28 января по 23 сентября 2022 года получил от представителя одной из коммерческих структур взятку в размере 1,8 миллиона рублей. Это была «плата» за общее покровительство человеку, уже привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). В покровительстве нуждалась «деятельность по приобретению, изготовлению и последующему сбыту сим-карт, оформленных на вымышленных лиц, для последующего неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств», — сообщает ГСУ СК России по Петербургу.