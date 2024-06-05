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    Борца с противоправным использованием информационных технологий из главка МВД подозревают во взятке

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    3 комментария

    По подозрению в получении взятки задержан 38-летний начальник одного из отделов по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 5 июня стало известно, что Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России возбудил уголовное дело по статье 290 части 6 УК РФ.

    По версии следствия, подозреваемый с 28 января по 23 сентября 2022 года получил от представителя одной из коммерческих структур взятку в размере 1,8 миллиона рублей. Это была «плата» за общее покровительство человеку, уже привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). В покровительстве нуждалась «деятельность по приобретению, изготовлению и последующему сбыту сим-карт, оформленных на вымышленных лиц, для последующего неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств», — сообщает ГСУ СК России по Петербургу.

    Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия СК проводил при участии оперативных служб УСБ ГУ МВД и отдела М УФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения сотруднику ГУ МВД и устанавливаются все обстоятельства преступления.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как управление по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, предъявило обвинение бывшим сотрудникам 3-го отделения 4-го отдела управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий МВД, подозреваемым в получении взятки в особо крупном размере.

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    Комментарии 3

    y. l. g. 78706 Июн 2024 в 00:54
    Может он наоборот один не брал, а все остальные брали, решили ему деморализацию устроить... или как это будет называться правильно
    +0−0
    26592706605 Июн 2024 в 23:46
    05/06/2024
    Бывшего главу нижневартовского Пенсионного фонда Юрия Гончарука приговорили к 7,5 млн рублей штрафа. Суд признал виновным Гончарука в покровительстве компании «Нефтесервис», директор которой недоплатила около 500 миллионов рублей налогов и пыталась сбежать в Абхазию.
    Гончарук попался на получении 5,5 млн рублей от Симаковой «за снижение санкций за неуплату обществом страховых взносов в размере свыше 67 млн рублей».
    За время судебных разбирательств экс-глава местного ПФР успел обвенчаться с молодой женой, которая почти на 40 лет младше........
    +0−0
    Огромная польза!05 Июн 2024 в 23:44
    Российские "борцы" с прреступностью - они такие. Плоть от плоти.
    +4−0
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