«Меня превратно поняли». Псковский депутат-единоросс пояснил свой призыв «убивать тех, кто нас не хочет любить»

В Псковском областном парламенте 5 июня с годовым отчетом о деятельности правительства выступил губернатор Михаил Ведерников. После отчета лидер региональной фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян похвалил главу региона за сказанную им фразу «есть оппозиция, а есть враги», отметив, что «эти же враги сидят в нашей области и ищут всегда повод лишь зацепить». Губернатору, по словам Мнацаканяна, и дальше надо показывать представителям оппозиции «их место», чтобы они работали и добивались результата в своей деятельности.

«И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное», — заявил единоросс.

«Сегодня санкции давят, и враги сидят в нашей области и ищут повод зацепить: там не убрали, тут не так — есть они у нас», — сказал он и добавил, что часть оппозиции не голосует за бюджет, а «Единая Россия» голосует «за» и берет на себя ответственность за все хорошее и плохое.

Позднее, в беседе с корреспондентом Псковской ленты новостей, Армен Мнацаканян прокомментировал свои слова, добавив, что он «неточно сформулировал свою мысль».