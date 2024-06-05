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    «Меня превратно поняли». Псковский депутат-единоросс пояснил свой призыв «убивать тех, кто нас не хочет любить»

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    22 комментария

    В Псковском областном парламенте 5 июня с годовым отчетом о деятельности правительства выступил губернатор Михаил Ведерников. После отчета лидер региональной фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян похвалил главу региона за сказанную им фразу «есть оппозиция, а есть враги», отметив, что «эти же враги сидят в нашей области и ищут всегда повод лишь зацепить».

    Губернатору, по словам Мнацаканяна, и дальше надо показывать представителям оппозиции «их место», чтобы они работали и добивались результата в своей деятельности.

    «И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное», — заявил единоросс.

    «Сегодня санкции давят, и враги сидят в нашей области и ищут повод зацепить: там не убрали, тут не так — есть они у нас», — сказал он и добавил, что часть оппозиции не голосует за бюджет, а «Единая Россия» голосует «за» и берет на себя ответственность за все хорошее и плохое.

    Позднее, в беседе с корреспондентом Псковской ленты новостей, Армен Мнацаканян прокомментировал свои слова, добавив, что он «неточно сформулировал свою мысль».

    «Меня совершенно превратно поняли. Убивать, конечно, не физически имел в виду. <...> Речь шла о нейтрализации огульных обвинений оппозиции реальными делами. «Убить» я использовал как фигуру речи. Делом убивать, нагрузить тех, кто нас не любит. Мы живем в гуманистическом обществе, и речи о физическом устранении людей быть не может, и призывов к этому я никоим образом не имел в виду».

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    Армен МнацаканянПсковЕдиная РоссияМихаил Ведерников
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    Комментарии 22

    28234056205 Июн 2024 в 20:00
    Раз Медведев замалчивает эту выходку, значит разделяет его мнение.
    +0−0
    Zнаворотник05 Июн 2024 в 19:42
    родился естественно в евреване , в 24 года уже директор школы, в 29 начальник управления образования Пушкиногорского района, иж какой молодой одаренный, это только из официальных источников...
    +1−0
    Хиха Хахинен05 Июн 2024 в 19:29
    Типичнейший едино рас.
    +2−0
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