«Меня превратно поняли». Псковский депутат-единоросс пояснил свой призыв «убивать тех, кто нас не хочет любить»

В Псковском областном парламенте 5 июня с годовым отчетом о деятельности правительства выступил губернатор Михаил Ведерников. После отчета лидер региональной фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян похвалил главу региона за сказанную им фразу «есть оппозиция, а есть враги», отметив, что «эти же враги сидят в нашей области и ищут всегда повод лишь зацепить».
Губернатору, по словам Мнацаканяна, и дальше надо показывать представителям оппозиции «их место», чтобы они работали и добивались результата в своей деятельности.
«И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное», — заявил единоросс.
«Сегодня санкции давят, и враги сидят в нашей области и ищут повод зацепить: там не убрали, тут не так — есть они у нас», — сказал он и добавил, что часть оппозиции не голосует за бюджет, а «Единая Россия» голосует «за» и берет на себя ответственность за все хорошее и плохое.
Позднее, в беседе с корреспондентом Псковской ленты новостей, Армен Мнацаканян прокомментировал свои слова, добавив, что он «неточно сформулировал свою мысль».
«Меня совершенно превратно поняли. Убивать, конечно, не физически имел в виду. <...> Речь шла о нейтрализации огульных обвинений оппозиции реальными делами. «Убить» я использовал как фигуру речи. Делом убивать, нагрузить тех, кто нас не любит. Мы живем в гуманистическом обществе, и речи о физическом устранении людей быть не может, и призывов к этому я никоим образом не имел в виду».