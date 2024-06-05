Не только Черное. Обзор всех морей России, в которых можно искупаться этим летом

Фото: evgenyatamanenko / iStock Поделиться Поделиться





Хотите отдохнуть на пляже в России, но так, чтобы рядом не было толп туристов? Есть моря, которые менее популярны, чем Черное. Рассказываем, где они находятся, какая там температура воды и когда можно купаться. Атлантический океан

Черное море

Вид на Черное море Фото: kornyeyeva / iStock Поделиться Поделиться





Это самое большое море Атлантики, которое омывает берега нашей страны. Его наибольшая глубина составляет 2210 метров. Курорты ежегодно привлекают миллионы туристов — оно самое популярное у россиян для отдыха.

Какая температура у воды: в Краснодарском крае вода уже прогрелась до +21 градуса, а в Геленджике — и вовсе до +24,3. В августе температура моря местами повышается до +27.

Где купаться: рейтинг курортных городов по популярности у туристов обычно возглавляют Сочи и Анапа. Всё, что между — Новороссийск, Геленджик, Туапсе, — также пользуется высоким спросом каждое лето.

Балтийское море

Вид на Балтийское море с побережья в Светлогорске Фото: Natalia Kokhanova / iStock Поделиться Поделиться





Помимо России, это море омывает берега нескольких стран Северной и Восточной Европы. Здесь довольно мелко: преобладают глубины до 100 метров. Еще одна особенность: низкая соленость воды. Тут водятся нерпы, белые дельфины, горбатые киты и другие редкие животные.



Какая температура у воды: во второй половине июля — начале августа вода в Балтийском море у берегов Калининградской области порой прогревается до +22 градусов. В Финском заливе, который тоже относится к Балтийском морю, температура воды уже местами достигла +22.

Где купаться: в Калининградской области туристы обычно купаются и отдыхают на песчаных пляжах в Зеленоградске, Светлогорске, Балтийске, Янтарном и Донском. В Петербурге пляжи расположены в Курортом районе: в Солнечном, Зеленогорске, Комарово.

Азовское море

Вид на Азовское море с побережья в Крыму Фото: Natalia Kokhanova / iStock Поделиться Поделиться





Это одно из самых маленьких и мелких морей в мире. Его максимальная глубина — всего 13,5 метра. С Черным его соединяет Керченский пролив.

Какая температура у воды: в станице Должанской температура воды уже +22 градуса, в Ейске и Тамани — до +21. В августе море теплеет до +25…+26.



Где купаться: Наши коллеги из Краснодара рекомендуют отдыхать и купаться в Ейске, станицах Голубицкой и Должанской, Пересыпи и Приморско-Ахтарске. Тихий океан

Японское море

Вид на Владивосток Фото: MikeDrone / iStock Поделиться Поделиться





Это море отделено от основной акватории Тихого океана Японскими островами. Его наибольшая глубина составляет 3720 метров. Оно омывает берега Приморского края и островов Сахалинской области.



Какая температура у воды: в августе в северной части моря среднемесячная температура равна примерно +15 градусам, а в южных районах — +25. У Владивостока вода в этом месяце иногда прогревается до +24 градусов.

Где купаться: летом в море вовсю купаются в Приморском крае. В прошлом году пригодными для этого были признаны зоны отдыха Находкинского городского округа, Партизанского района, а также пляж у бухты Ахлестышева на острове Русском, острова Рейнеке и Попова. Поплавать в море комфортно и на Сахалине — вода у берегов Татарского пролива летом нагревается до +20…+22 градусов. Чаще всего местные купаются на пляже в селе Яблочное.

Охотское море

Берег Охотского моря в Тихой бухте, Сахалин Фото: Veronika Belosokhova / iStock Поделиться Поделиться





Море находится между полуостровом Камчатка, российскими Сахалином и Курилами, а также японским Хоккайдо. Охотское море достигает в глубину 3521 метра. Его северная часть покрыта льдом с октября по май.

Какая температура у воды: в августе наиболее прогреты (до +18…+19 градусов) воды, прилегающие к острову Хоккайдо. В центральных районах моря температура воды равна +11…+12 градусам, а на севере — +6…+7.

Где купаться: окунуться — хоть и не с таким комфортом, как в Краснодарском крае, — можно в Анивском заливе на юге Сахалина. Там вода в августе порой прогревается до +20…+21 градуса. Местные обычно купаются на пляже возле города Анива и поселка Пригородное. Каспийское море

Вид на Каспийское море и Махачкалу Фото: Artaxerxes Longhand / iStock Поделиться Поделиться





Этот водоем формально можно назвать крупнейшим в мире озером — у него нет связи с океаном. Однако он обладает многими признаками, которые позволяют относить его именно к морю. В России Каспий омывает берега Астраханской области, Калмыкии и Дагестана.

Какая температура у воды: в августе вода в Каспийском море может прогреваться до +30 градусов. Однако на это же время приходится пик апвеллинга: из-за сильных северо-западных ветров происходит отток теплой поверхностной воды от берега и подъем более холодной из промежуточных слоев.



Где купаться: если вас не смущает вероятность резкого похолодания, можно попробовать отдохнуть в городах Дагестана. Частично оборудованные пляжи есть в Махачкале, Каспийске, Избербаше, Дербенте. Однако стоит учитывать, что далеко не на всех пляжах разрешает купаться Роспотребнадзор (лучше смотреть актуальную информацию на сайте ведомства).

