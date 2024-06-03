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    Удельная без метро — глазами «Фонтанки»

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    Как прошло первое рабочее утро 3 июня на Удельной, где станция метро закрылась на капремонт, проверил фотограф «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Ажиотажа нет, рабочие устанавливают забор. Иногда люди подходят к волонтёрам и спрашивают, как теперь добираться. По словам волонтёров, по сравнению с закрытием «Ладожской» у людей меньше проблем с пониманием — лучше организовано информирование.

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    Много людей на перроне ждут электричку в сторону Финляндского вокзала. В первых вагонах «Ласточки» в 7:59 народ стоял битком. На кольце трамвая № 9 тоже много пассажиров. Если подошла электричка, в трамвае толпа. Ещё не всем понятно, что да как, спрашивают других пассажиров. В «Озерках» на входе в метро плотно, но не сильнее, чем обычно.

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    В субботу, 1 июня, в Петербурге закрылись на капитальный ремонт станции метро «Удельная» и «Фрунзенская». Как добираться пассажирам во время работ, читайте на «Фонтанке» и смотрите схемы.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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