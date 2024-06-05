В Петербурге продемонстрировали общение с телефонными мошенниками с помощью фрод-рулетки

Работу фрод-рулетки от Т-Банка продемонстрировал гендиректор «Тинькоф-Мобайл» Виталий Бриедис, 5 июня он запранковал мошенника во время встречи-сессии «Телефонное мошенничество в России: рынок наносит ответный удар».
Во время дискуссии в режиме реального времени сервис, завязанный на искусственном интеллекте, перехватил звонок телефонного мошенника и перенаправил его на смартфон Бриедиса.
— Вас беспокоит оператор сотовой связи, меня зовут Евгений. У вас заканчивается срок действия договора на предоставление услуг связи. Если вы его не продлите, связь будет отключена, — выдал «заготовку» «оператор», которую наверняка многие уже слышали в своих телефонных трубках.
— Почему так вдруг? А когда он заканчивается? — наивными вопросами Бриедис подначивал звонящего.
— Сегодня заканчивается у вас, — на ходу импровизировал тот.
— А почему вы не предупредили меня заранее?
— Мы вам направляли сообщения, даже звонки с информацией, что у вас заканчивается договор.
— Почему-то ко мне никто не пришел. А как это вообще делается? А это законно?
— Что законно?
— Ну вот так — отключать сотовую связь. А как я скорую буду вызывать? — «возмущался» Бриедис.
Судя по всему, злоумышленник не сообразил, что на это ответить, и бросил трубку. Хотя разговор можно было продолжать сколько душе угодно: смысл программы в том, что пока злоумышленник занят разговором с пранкером, он лишается возможности дозваниваться до своих новых потенциальных жертв и совершать реальные мошенничества.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как петербуржец распознал в звонящем мошенника, разговорил его и хладнокровно разбил его легенду.