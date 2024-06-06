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    Останкинскую телебашню атаковала молния. Красивое видео

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    Во время сильного ливня с грозой, обрушившихся на столицу вечером 5 июня, москвичи запечатлели удар молнии в Останкинскую телебашню. Это явление нередкое, но красивое.

    Останкинская башня — одно из самых высоких сооружений в России и Европе — более 504 метров. Ее верхушка уже слегка деформировалась от частых ударов молний. Причем, когда она накапливает электричество, то дает природе «сдачи» — тогда молнии бьют в атмосферу.

    Соцсети

    Грозы башне не страшны. Страшнее — внутренние возгорания. Напомним, во время пожара, случившегося в Останкино в 2013 году, были эвакуированы больше тысячи человек.

    К счастью, никто не пострадал. Тогда возгорание произошло в цехе изготовления художественных декораций.

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    МолнияОстанкинская башня
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