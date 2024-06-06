Останкинскую телебашню атаковала молния. Красивое видео

Во время сильного ливня с грозой, обрушившихся на столицу вечером 5 июня, москвичи запечатлели удар молнии в Останкинскую телебашню. Это явление нередкое, но красивое.



Останкинская башня — одно из самых высоких сооружений в России и Европе — более 504 метров. Ее верхушка уже слегка деформировалась от частых ударов молний. Причем, когда она накапливает электричество, то дает природе «сдачи» — тогда молнии бьют в атмосферу.